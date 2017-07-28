В Ижемском районе от взрыва баллона на свалке погиб подросток

28 июля 2017 года, 12:35 | Ижемский

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми возбуждено уголовное дело по факту смерти 13-летнего подростка, жителя с.Сизябск Ижемского района (ч.1 ст.109 УК РФ).

По данным следствия, 26 июля несовершеннолетний находился на свалке бытовых отходов, расположенной на окраине с.Сизябск. На свалке имелось множество баллонов с остатками монтажной пены, несколько баллонов лежали в кострище. На теле потерпевшего обнаружены телесные повреждения в виде рвано-ушибленных ран. Причиной смерти подростка явилась острая кровопотеря в результате взрыва баллона.

Как следует из материалов уголовного дела, двое несовершеннолетних проезжали на велосипедах мимо свалки, увидев костер, они заинтересовался происходящим.

В рамках уголовного дела следователями будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, допустивших на протяжении многих лет существование несанкционированной и неохраняемой свалки, а также действиям лиц, осуществивших вывоз на свалку опасных отходов и предметов бытовой химии.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, получение и закрепление доказательственной базы.

Комиинформ
  Рубрика: Происшествия
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