Мошенники вновь действуют от имени налоговиков

28 июля 2017 года, 13:15 |
Фото Антона Пархачёва

Участились случаи, когда мошенники обзванивают граждан, и автоинформатор сообщает, что у гражданина есть задолженность по налогам или отсутствует налоговая декларация. Во всех зафиксированных ситуациях сообщалось о штрафных санкциях. При обратном звонке с телефона налогоплательщиков списывались средства, сообщает УФНС по Коми.

Подобные случаи уже зафиксированы в крупных городах и регионах России.

Управление налоговой службы по Коми сообщает, что налоговые органы не обзванивают плательщиков в автоматическом режиме. Все данные о задолженностях по налогам и об отсутствии деклараций направляются в адрес граждан в бумажном виде или через личные кабинеты.

Налоговики также призывают граждан не совершать ответные звонки в случае поступления подобных звонков, тем более, если звонки осуществлялись с номеров других регионов.

При поступлении подозрительных звонков налогоплательщику рекомендуется уточнить информацию о задолженностях по бесплатному телефону контакт-центра: 8-800-222-222-2 или лично обратиться в территориальные налоговые органы за разъяснением ситуации.

Комиинформ
  Рубрика: Происшествия
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:21 28.07.2017
В поселке Синдор Княжпогостскго района установили уличный тренажерный комплекс под навесом
10:16 27.07.2017
Жителей Коми призвали принимать участие в проектах Народного фронта
15:26 26.07.2017
Интернет-пользователям предлагают оценить идеи по оформлению набережной Сыктывкара


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Татьяна. Помогу в уходе за тяжелобольными людьми. Не хватает общения. (Удорский район)
Алёна. Периодически нуждаюсь в сопровождении по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus