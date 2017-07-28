Мошенники вновь действуют от имени налоговиков

Участились случаи, когда мошенники обзванивают граждан, и автоинформатор сообщает, что у гражданина есть задолженность по налогам или отсутствует налоговая декларация. Во всех зафиксированных ситуациях сообщалось о штрафных санкциях. При обратном звонке с телефона налогоплательщиков списывались средства, сообщает УФНС по Коми.

Подобные случаи уже зафиксированы в крупных городах и регионах России.

Управление налоговой службы по Коми сообщает, что налоговые органы не обзванивают плательщиков в автоматическом режиме. Все данные о задолженностях по налогам и об отсутствии деклараций направляются в адрес граждан в бумажном виде или через личные кабинеты.

Налоговики также призывают граждан не совершать ответные звонки в случае поступления подобных звонков, тем более, если звонки осуществлялись с номеров других регионов.

При поступлении подозрительных звонков налогоплательщику рекомендуется уточнить информацию о задолженностях по бесплатному телефону контакт-центра: 8-800-222-222-2 или лично обратиться в территориальные налоговые органы за разъяснением ситуации.