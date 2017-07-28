Руководитель администрации сельского поселения в Прилузском районе заплатит штраф за волокиту

Прокуратура Прилузского района в связи с поступившей жалобой местной жительницы провела проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации сельского поселения "Объячево".

Установлено, что в начале апреля 2017 г. из прокуратуры Прилузского района руководителю администрации сельского поселения "Объячево" была направлена жалоба местной жительницы для разрешения в части, относящейся к его компетенции. Обращение было зарегистрировано, однако ответ на него руководитель администрации направил лишь в конце июня текущего года. Получившая с нарушением установленного законом срока ответ заявительница пожаловалась на волокиту сельского чиновника в прокуратуру района.

Прокуратура Прилузского района возбудила в отношении руководителя администрации сельского поселения "Объячево" дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ. Мировой судья, рассмотревший представленные прокуратурой материалы, привлек нарушителя к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей. Постановление не вступило в законную силу.