Руководитель администрации сельского поселения в Прилузском районе заплатит штраф за волокиту

28 июля 2017 года, 12:30 | Прилузский
Фото Антона Пархачёва

Прокуратура Прилузского района в связи с поступившей жалобой местной жительницы провела проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации сельского поселения "Объячево".

Установлено, что в начале апреля 2017 г. из прокуратуры Прилузского района руководителю администрации сельского поселения "Объячево" была направлена жалоба местной жительницы для разрешения в части, относящейся к его компетенции. Обращение было зарегистрировано, однако ответ на него руководитель администрации направил лишь в конце июня текущего года. Получившая с нарушением установленного законом срока ответ заявительница пожаловалась на волокиту сельского чиновника в прокуратуру района.

Прокуратура Прилузского района возбудила в отношении руководителя администрации сельского поселения "Объячево" дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ. Мировой судья, рассмотревший представленные прокуратурой материалы, привлек нарушителя к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей. Постановление не вступило в законную силу.

Комиинформ
  Ключевые слова: прокуратура коми
  Рубрика: Право
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