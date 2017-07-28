Юлия Белорукова попала в десятку лучших спортсменок забега на лыжероллерном фестивале Blink-2017 в Норвегии

28 июля 2017 года, 12:16 |

На лыжероллерном фестивале Blink-2017 Юлия Белорукова попала в десятку лучших спортсменов в забеге на вершину Люсеботн. Маршрут длиной 7,5 км делает 27 крутых поворотов с набором высоты более 900 метров.

Среди женщин победу в гонке одержала шведская лыжница Шарлотт Калла. На втором месте Хайди Венг (Норвегия). "Бронзу" завоевала Марит Бьорген (Норвегия).

В российской команде лучший результат показала Юлия Чекалова. Она проиграла лидеру гонки 3 минуты 50 секунд и заняла седьмое место. Спортсменка сборной команды Республики Коми по лыжным гонкам Юлия Белорукова заняла девятое место.

Другая спортсменка региональной сборной, Ольга Царева, в гонке заняла 29 позицию.

В забеге участвовали 47 спортсменок из России, Франции, Норвегии, Швеции, Германии, США, Финляндии и Польши.

Сегодня, 28 июля, состоится масс-старт. 10 и 15 км. В завершающий день фестиваля, 29 июля, пройдет спринт, сообщает Минспорта Коми.

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Комиинформ
  Рубрика: Спорт
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