Россияне смогут сами выбирать способ оплаты ОДН

28 июля 2017 года, 12:00 |
Фото Антона Пархачёва

Собственники жилья по всей стране смогут сами определять, как платить за общедомовые нужды: по нормативу или по счетчику – в зависимости от специфики потребления коммунальных ресурсов в том или ином объекте жилфонда.

Совет Федерации одобрил законопроект, устанавливающий правила платы за общедомовые нужды (ОДН). Он предоставляет собственникам право выбора начисления: по нормативу или показателям общедомового прибора учета. Решение должно быть принято жильцами на общем собрании с учетом приемлемого для каждого конкретного дома способа расчета.

Начисление платы по минимальному нормативу будет производиться ежемесячно, чтобы платеж был ровным и стабильным. Одновременно работают приборы учета и, если они показывают плату меньше норматива, то производится перерасчет. Оплата по показаниям общедомового прибора учета выгодна для домов, во дворах которых установлено дополнительное освещение или есть другие понятные собственникам источники сверхнормативного потребления.

Кроме того, законопроектом вводится возможность платить согласно среднемесячному показателю потребления за прошлый год. В таком случае корректировка оплаты по показаниям счетчика будет производиться раз в год. Главное, что итоговая сумма не должна превышать существующий в регионе норматив.

"Принятые изменения позволят снизить размер платы на ОДН и будут стимулировать граждан и управляющие компании устанавливать общедомовые счетчики. Подобные меры позволят пресечь манипуляции с оплатой и сделать платежку более прозрачной", - прокомментировал преимущества законодательного новшества замруководителя Минстроя России Андрей Чибис.

Дарья Шучалина
  Ключевые слова: ЖКХ
  Рубрика: Экономика
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