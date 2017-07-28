Капсула с землей Коми отправилась в патриотическое путешествие по России

28 июля 2017 года, 11:45 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Сегодня, 28 июля, Сыктывкар подключился к автопробегу "С востока на запад России – с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью в будущее", посвященному 90-летию ДОСААФ России.

Как рассказали "Комиинформу" организаторы акции на территории республики, региональное отделение ДОСААФ России, комбинированный автопробег стартовал 3 июля во Владивостоке. Конечных пунктов будет два: Минск и Севастополь. В нем участвуют не только автомобили, но и конные группы, авиаперелеты, участники на мотоциклах и велосипедах.

Один из символов акции – частичка земли каждого субъекта Российской Федерации. В каждом регионе происходит церемония передачи капсулы с землей. В Сыктывкаре она состоялась утром 28 июля на мемориальном комплексе "Вечная слава".

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"Республика Коми – это часть великой страны, которую в тяжелые годы войны удалось отстоять. Эта капсула как дань памяти будет передана остальным участникам автопробега и проследует до Севастополя", - заявил на торжественном митинге председатель ДОСААФ Коми Эдуард Мостовой.

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Помощник военкома республики Анатолий Иванов акцентировал внимание участников на том, что в акции принимают участие юнармейцы, коих в республике уже около тысячи. И символично, что они собрались на мемориале "Вечная слава". Это вселяет уверенность, что подвиги дедов и прадедов не будут забыты.

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В память о павших в годы Великой Отечественной войны была объявлена минута молчания.

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Затем слово предоставили участнику войны Василию Стрекалову.

"Мы, ветераны, помним, что такое ДОСААФ. Это школа патриотов России, кузница кадров для Вооруженных сил страны", - отметил ветеран и поздравил работников общества с юбилеем. В ответ ему вручили медалью "90 лет ДОСААФ".

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В.Стрекалов передал капсулу с землей Коми командиру юнармейского отряда села Сторожевск Евгении Черевашко, которая получила право сопровождать капсулу в поездке.

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От республики в автопробеге участвуют ветераны Военно-морского флота, курсанты и активисты движения "Юнармия" на десяти гражданских и военных машинах, ретроавтомобилях. Причем, не только из Сыктывкара, но и из Сыктывдинского и Корткеросского районов.

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Колонна проследует по маршруту ул. Коммунистическая – ул. Морозова – ул. Сысольское шоссе и продолжит движение в сторону с. Выльгорт, на мемориальной площади которого пройдет подобная церемония.

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После чего капсула отправится дальше в путь по маршруту следования пробега до Самары. 6 августа там состоится общий сбор участников, и земля из Коми вместе с капсулами из других регионов отправится в Севастополь, где они будут заложены в мемориальный комплекс.

Илья Баканов
  Ключевые слова: патриотизм, ДОСААФ, автопробег
  Рубрика: Общество
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