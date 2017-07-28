Капсула с землей Коми отправилась в патриотическое путешествие по России

Сегодня, 28 июля, Сыктывкар подключился к автопробегу "С востока на запад России – с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью в будущее", посвященному 90-летию ДОСААФ России.

Как рассказали "Комиинформу" организаторы акции на территории республики, региональное отделение ДОСААФ России, комбинированный автопробег стартовал 3 июля во Владивостоке. Конечных пунктов будет два: Минск и Севастополь. В нем участвуют не только автомобили, но и конные группы, авиаперелеты, участники на мотоциклах и велосипедах.

Один из символов акции – частичка земли каждого субъекта Российской Федерации. В каждом регионе происходит церемония передачи капсулы с землей. В Сыктывкаре она состоялась утром 28 июля на мемориальном комплексе "Вечная слава".

"Республика Коми – это часть великой страны, которую в тяжелые годы войны удалось отстоять. Эта капсула как дань памяти будет передана остальным участникам автопробега и проследует до Севастополя", - заявил на торжественном митинге председатель ДОСААФ Коми Эдуард Мостовой.

Помощник военкома республики Анатолий Иванов акцентировал внимание участников на том, что в акции принимают участие юнармейцы, коих в республике уже около тысячи. И символично, что они собрались на мемориале "Вечная слава". Это вселяет уверенность, что подвиги дедов и прадедов не будут забыты.

В память о павших в годы Великой Отечественной войны была объявлена минута молчания.

Затем слово предоставили участнику войны Василию Стрекалову.

"Мы, ветераны, помним, что такое ДОСААФ. Это школа патриотов России, кузница кадров для Вооруженных сил страны", - отметил ветеран и поздравил работников общества с юбилеем. В ответ ему вручили медалью "90 лет ДОСААФ".

В.Стрекалов передал капсулу с землей Коми командиру юнармейского отряда села Сторожевск Евгении Черевашко, которая получила право сопровождать капсулу в поездке.

От республики в автопробеге участвуют ветераны Военно-морского флота, курсанты и активисты движения "Юнармия" на десяти гражданских и военных машинах, ретроавтомобилях. Причем, не только из Сыктывкара, но и из Сыктывдинского и Корткеросского районов.

Колонна проследует по маршруту ул. Коммунистическая – ул. Морозова – ул. Сысольское шоссе и продолжит движение в сторону с. Выльгорт, на мемориальной площади которого пройдет подобная церемония.

После чего капсула отправится дальше в путь по маршруту следования пробега до Самары. 6 августа там состоится общий сбор участников, и земля из Коми вместе с капсулами из других регионов отправится в Севастополь, где они будут заложены в мемориальный комплекс.