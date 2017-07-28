В Сыктывкаре временно изменяется схема движения автобусов на маршрутах №28 и №19, сообщает сыктывкарская мэрия.

В связи с ограничением движения транспорта по всей ширине проезжей части по ул. Первомайской, в районе д. 123 и д. 92, с 29 по 31 июля движение на маршрутах будет осуществляться по следующим схемам:

– № 28 – ул.Первомайская – ул.Куратова– ул.Интернациональная – ул.Пушкина – Сысольское шоссе – далее по маршруту ;

в обратном направлении: – Сысольское шоссе– ул.Южная – ул.Д.Каликовой – ул.Интернациональная – ул.Коммунистическая – ул.Первомайская – далее по маршруту

– № 19 – ул.Первомайская – ул.Куратова– ул.Интернациональная – ул.Пушкина – Сысольское шоссе – далее по маршруту ;

в обратном направлении: – Сысольское шоссе– ул.Южная – ул.Д.Каликовой – ул.Интернациональная – ул.Куратова – ул.Первомайская – далее по маршруту.