В поселке Синдор Княжпогостскго района установили уличный тренажерный комплекс под навесом

28 июля 2017 года, 10:25 | Княжпогостский
Фото администрации Княжпогостского района

В п.Синдор Княжпогостскго района установили уличный тренажерный комплекс под навесом.

Проект был реализован в рамках "Народного бюджета". Всего в 2017 году на территории муниципалитета планируется реализовать четыре проекта народных инициатив в сфере культуры, спорта, благоустройства и образования. По всем проектам определены подрядчики и ведутся работы, сообщает пресс-служба администрации.

На сегодня практически подошла к концу реализация проекта в области спорта – установка тренажерного комплекса под открытым небом в п. Синдор. Актуальность и значимость проекта велика, он способствует популяризации и развитию силовых видов спорта среди населения. За занятия на уличном тренажере не нужно будет платить, поэтому автоматически увеличивается доступность занятий силовыми видами спорта у жителей п. Синдор любых возрастных категорий. В прошлом году подобный тренажерный комплекс был установлен в г. Емва, и сегодня он пользуется большой популярностью среди населения.

Другой проект "Народного бюджета", реализуемый на территории Княжпогостскго района – ремонт системы отопления в доме культуры п. Тракт. Планируется, что ремонтные работы завершаться к началу отопительного сезона. На сегодняшний день определен подрядчик, который будет осуществлять ремонт, и идет составление сметы.

Обновления ждут и жителей с. Шошка Княжпогостского района. В рамках "Народного бюджета" здесь было решено установить новую стелу, посвященную Великой Отечественной войне.

SP-Schoschka.jpg

Старый памятник солдату с именами жителей села участвовавших в ВОВ уже начал разрушаться от времени, поэтому его заменит новая стела, на которой также будут написаны имена сельчан и изображен солдат. Сейчас уже заключен контракт с ООО "Рекламное агентство Люкс" на изготовление стелы и разработан ее эскиз. Установкой памятной стелы и обустройством территории вокруг нее займутся безработные жители села.

Risunok1.jpg

Четвертый проект "народного бюджета" относится к сфере образования. В рамках данной народной инициативы планируется открыть класс робототехники в Доме детского творчества г. Емва. Уже подготовлено помещения для класса и заказано все необходимое оборудование. К началу нового учебного года класс робототехники будет готов принять учеников. Специально для этого проекта педагогами ДДТ разработана дополнительная общеобразовательная развивающая программа "Робототехника" для детей от 7 до 12 лет.

Напомним, в целях выявления и реализации социально значимых проектов на территориях муниципальных образований в Республике Коми в 2016 году стартовал проект "Народный бюджет".

Проект "Народный бюджет" направлен на повышение эффективности бюджетных расходов за счёт вовлечение населения в процесс принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления. Проекты должны быть общественно значимы и отвечать интересам жителей и способствовать повышению эффективности бюджетных расходов. "Народный бюджет" предполагает непосредственное участие жителей республики в отборе проектов.

Комиинформ
  Ключевые слова: народный бюджет
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:16 27.07.2017
Жителей Коми призвали принимать участие в проектах Народного фронта
15:26 26.07.2017
Интернет-пользователям предлагают оценить идеи по оформлению набережной Сыктывкара
18:41 25.07.2017
Народный проект в Вуктыле обеспечит временное трудоустройство жителей с.Усть-Соплеск


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Татьяна. Помогу в уходе за тяжелобольными людьми. Не хватает общения. (Удорский район)
Алёна. Периодически нуждаюсь в сопровождении по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

23 июля

В этот день в 1240 году русские воины под командованием князя Александра Ярославича одержали победу над шведами в Невской битве.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus