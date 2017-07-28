В поселке Синдор Княжпогостскго района установили уличный тренажерный комплекс под навесом

В п.Синдор Княжпогостскго района установили уличный тренажерный комплекс под навесом.

Проект был реализован в рамках "Народного бюджета". Всего в 2017 году на территории муниципалитета планируется реализовать четыре проекта народных инициатив в сфере культуры, спорта, благоустройства и образования. По всем проектам определены подрядчики и ведутся работы, сообщает пресс-служба администрации.

На сегодня практически подошла к концу реализация проекта в области спорта – установка тренажерного комплекса под открытым небом в п. Синдор. Актуальность и значимость проекта велика, он способствует популяризации и развитию силовых видов спорта среди населения. За занятия на уличном тренажере не нужно будет платить, поэтому автоматически увеличивается доступность занятий силовыми видами спорта у жителей п. Синдор любых возрастных категорий. В прошлом году подобный тренажерный комплекс был установлен в г. Емва, и сегодня он пользуется большой популярностью среди населения.

Другой проект "Народного бюджета", реализуемый на территории Княжпогостскго района – ремонт системы отопления в доме культуры п. Тракт. Планируется, что ремонтные работы завершаться к началу отопительного сезона. На сегодняшний день определен подрядчик, который будет осуществлять ремонт, и идет составление сметы.

Обновления ждут и жителей с. Шошка Княжпогостского района. В рамках "Народного бюджета" здесь было решено установить новую стелу, посвященную Великой Отечественной войне.

Старый памятник солдату с именами жителей села участвовавших в ВОВ уже начал разрушаться от времени, поэтому его заменит новая стела, на которой также будут написаны имена сельчан и изображен солдат. Сейчас уже заключен контракт с ООО "Рекламное агентство Люкс" на изготовление стелы и разработан ее эскиз. Установкой памятной стелы и обустройством территории вокруг нее займутся безработные жители села.

Четвертый проект "народного бюджета" относится к сфере образования. В рамках данной народной инициативы планируется открыть класс робототехники в Доме детского творчества г. Емва. Уже подготовлено помещения для класса и заказано все необходимое оборудование. К началу нового учебного года класс робототехники будет готов принять учеников. Специально для этого проекта педагогами ДДТ разработана дополнительная общеобразовательная развивающая программа "Робототехника" для детей от 7 до 12 лет.

Напомним, в целях выявления и реализации социально значимых проектов на территориях муниципальных образований в Республике Коми в 2016 году стартовал проект "Народный бюджет".

Проект "Народный бюджет" направлен на повышение эффективности бюджетных расходов за счёт вовлечение населения в процесс принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления. Проекты должны быть общественно значимы и отвечать интересам жителей и способствовать повышению эффективности бюджетных расходов. "Народный бюджет" предполагает непосредственное участие жителей республики в отборе проектов.