В Коми открыты два пляжа и 37 мест массового отдыха у воды

28 июля 2017 года, 10:40 | Сыктывкар
Фото Ярославы Пархачёвой

В Коми инспекторы ГИМС активно ведут работу по освидетельствованию запланированных к открытию пляжей и мест массового отдыха у воды, сообщает пресс-служба МЧС по Коми.

Ко всем пляжам и местам массового отдыха у воды предъявляются одинаковые требования: наличие и укомплектованность спасательным оборудованием, наличие профилактических стендов с материалами по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде, соблюдение санитарных норм, установленных для организованных мест отдыха у воды и пляжей. Только те пляжи и места массового отдыха у воды, где соблюдены все необходимые требования и обеспечена полная безопасность граждан - принимаются к эксплуатации.

На сегодняшний день в республике функционируют и соответствуют предъявляемым требованиям два пляжа, а также 37 мест массового отдыха у воды с запретом на купание. Всего к открытию в этом году запланировано 52 места массового отдыха у воды.

На протяжении всего купального сезона сотрудники ГИМС проверяют соблюдение норм и требований обеспечения безопасности отдыхающих на функционирующих пляжах и в местах массового отдыха у воды. В случае обнаружения недостатков, владельцам пляжей и мест массового отдыха у воды выписываются предписания по устранению выявленных замечаний.

п/п

Наименование водоёма, месторасположение пляжа

Наименование пляжа

1

р. Сысола, г. Сыктывкар

городской пляж, м. Кируль

2

р. Мезень, п. Усогорск

пляж п. Усогорск

п/п

Наименование водоёма, месторасположение места массового отдыха

Наименование места массового отдыха

Печорский район
1

р. Печора, начало ул.Социалистической

Место массового отдыха

Ижемский район
2

р. Ижма, с. Ижма

Место массового отдыха
3

р. Ижма, п. Том

Место массового отдыха
4

р. Печора, лев берег курьи, п. Щельяюр

Место массового отдыха

Троицко-Печорский район
5

озеро Абарвад в п. Мылва

Место массового отдыха
6

р. Печора 1355 км п. Мылва

Место массового отдыха

Усть-Вымский район
7

р. Вычегда, пгт. Жешардт

Место массового отдыха
8

р. Вымь, с. Усть- Вымь

Место массового отдыха
9

р. Вычегда, м. Нефтебаза

Место массового отдыха
10

р. Вычегда, правый берег д. М. Тыдор

Место массового отдыха
11

р. Вычегда, с. Айкино

Место массового отдыха

Прилузский район
12

р. Летка, берег с. Гурьевка,

Место массового отдыха
13

р. Луза, д. Галактиновская

Место массового отдыха
14

р. Луза, д. Тарасовская

Место массового отдыха
15

р. Луза, с. Лойма

Место массового отдыха
16

р. Луза , д.Занулье

Место массового отдыха
17

р. Луза, с. Черныш

Место массового отдыха
18

р. Лопью, п. Устье- Лопью

Место массового отдыха

Корткеросский район
19

р. Вычегда, с. Корткерос

Место массового отдыха

Удорский район
20

р. Мезень, с. Кослан

Место массового отдыха

Сыктывкар
21

р. Вычегда, Эжва

Место массового отдыха

Усть-Цилемский район
22

р. Печора, с. Усть- Цильма

Место массового отдыха

Усть-Куломский район
23

р. Вычегда, 671 км.

Место массового отдыха
24

р. Вычегда, 680 км с. Усть- Кулом

Место массового отдыха
25

Озеро Важ Эжва (старица), с. Югыдъяг

Место массового отдыха
26

783 км от устья р. Вычегда, с. Усть- Нем

Место массового отдыха
27

805,5 км от устья р. Вычегда, с. Мыелдино

Место массового отдыха
28

805 км от устья р. Вычегда

Место массового отдыха
29

804 км от устья р. Вычегда, с. Мыелдино

Место массового отдыха
30

803 км от устья р. Вычегда

Место массового отдыха
31

р. Вычегда, 666 км,с. Кебанъель

Место массового отдыха
32

р. Вычегда, 667 км,с. Кебанъель

Место массового отдыха
33

р. Помес, местечко ГЭС, с. Помоздино

Место массового отдыха
34

р Вычегда 888 кем.

место массового отдыха
35

р. Вычегда 934 км.

Место массового отдыха
36

р. Помес, местечко Гордбужод

Место массового отдыха

Княжпогостский район
37

р. Вымь 33-й км д. Часадор

Место массового отдыха
Комиинформ
  Ключевые слова: реки, МЧС, лето, ГИМС
  Рубрика: Общество
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