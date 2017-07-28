В Коми открыты два пляжа и 37 мест массового отдыха у воды

В Коми инспекторы ГИМС активно ведут работу по освидетельствованию запланированных к открытию пляжей и мест массового отдыха у воды, сообщает пресс-служба МЧС по Коми.

Ко всем пляжам и местам массового отдыха у воды предъявляются одинаковые требования: наличие и укомплектованность спасательным оборудованием, наличие профилактических стендов с материалами по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде, соблюдение санитарных норм, установленных для организованных мест отдыха у воды и пляжей. Только те пляжи и места массового отдыха у воды, где соблюдены все необходимые требования и обеспечена полная безопасность граждан - принимаются к эксплуатации.

На сегодняшний день в республике функционируют и соответствуют предъявляемым требованиям два пляжа, а также 37 мест массового отдыха у воды с запретом на купание. Всего к открытию в этом году запланировано 52 места массового отдыха у воды.

На протяжении всего купального сезона сотрудники ГИМС проверяют соблюдение норм и требований обеспечения безопасности отдыхающих на функционирующих пляжах и в местах массового отдыха у воды. В случае обнаружения недостатков, владельцам пляжей и мест массового отдыха у воды выписываются предписания по устранению выявленных замечаний.

№ п/п Наименование водоёма, месторасположение пляжа Наименование пляжа 1 р. Сысола, г. Сыктывкар городской пляж, м. Кируль 2 р. Мезень, п. Усогорск пляж п. Усогорск