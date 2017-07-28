В Коми открыты два пляжа и 37 мест массового отдыха у воды
В Коми инспекторы ГИМС активно ведут работу по освидетельствованию запланированных к открытию пляжей и мест массового отдыха у воды, сообщает пресс-служба МЧС по Коми.
Ко всем пляжам и местам массового отдыха у воды предъявляются одинаковые требования: наличие и укомплектованность спасательным оборудованием, наличие профилактических стендов с материалами по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде, соблюдение санитарных норм, установленных для организованных мест отдыха у воды и пляжей. Только те пляжи и места массового отдыха у воды, где соблюдены все необходимые требования и обеспечена полная безопасность граждан - принимаются к эксплуатации.
На сегодняшний день в республике функционируют и соответствуют предъявляемым требованиям два пляжа, а также 37 мест массового отдыха у воды с запретом на купание. Всего к открытию в этом году запланировано 52 места массового отдыха у воды.
На протяжении всего купального сезона сотрудники ГИМС проверяют соблюдение норм и требований обеспечения безопасности отдыхающих на функционирующих пляжах и в местах массового отдыха у воды. В случае обнаружения недостатков, владельцам пляжей и мест массового отдыха у воды выписываются предписания по устранению выявленных замечаний.
|
№
п/п
|
Наименование водоёма, месторасположение пляжа
|
Наименование пляжа
|
1
|
р. Сысола, г. Сыктывкар
|
городской пляж, м. Кируль
|
2
|
р. Мезень, п. Усогорск
|
пляж п. Усогорск
|
№
п/п
|
Наименование водоёма, месторасположение места массового отдыха
|
Наименование места массового отдыха
|
Печорский район
|1
|
р. Печора, начало ул.Социалистической
|
Место массового отдыха
|
Ижемский район
|2
|
р. Ижма, с. Ижма
|
Место массового отдыха
|3
|
р. Ижма, п. Том
|
Место массового отдыха
|4
|
р. Печора, лев берег курьи, п. Щельяюр
|
Место массового отдыха
|
Троицко-Печорский район
|5
|
озеро Абарвад в п. Мылва
|
Место массового отдыха
|6
|
р. Печора 1355 км п. Мылва
|
Место массового отдыха
|
Усть-Вымский район
|7
|
р. Вычегда, пгт. Жешардт
|
Место массового отдыха
|8
|
р. Вымь, с. Усть- Вымь
|
Место массового отдыха
|9
|
р. Вычегда, м. Нефтебаза
|
Место массового отдыха
|10
|
р. Вычегда, правый берег д. М. Тыдор
|
Место массового отдыха
|11
|
р. Вычегда, с. Айкино
|
Место массового отдыха
|
Прилузский район
|12
|
р. Летка, берег с. Гурьевка,
|
Место массового отдыха
|13
|
р. Луза, д. Галактиновская
|
Место массового отдыха
|14
|
р. Луза, д. Тарасовская
|
Место массового отдыха
|15
|
р. Луза, с. Лойма
|
Место массового отдыха
|16
|
р. Луза , д.Занулье
|
Место массового отдыха
|17
|
р. Луза, с. Черныш
|
Место массового отдыха
|18
|
р. Лопью, п. Устье- Лопью
|
Место массового отдыха
|
Корткеросский район
|19
|
р. Вычегда, с. Корткерос
|
Место массового отдыха
|
Удорский район
|20
|
р. Мезень, с. Кослан
|
Место массового отдыха
|
Сыктывкар
|21
|
р. Вычегда, Эжва
|
Место массового отдыха
|
Усть-Цилемский район
|22
|
р. Печора, с. Усть- Цильма
|
Место массового отдыха
|
Усть-Куломский район
|23
|
р. Вычегда, 671 км.
|
Место массового отдыха
|24
|
р. Вычегда, 680 км с. Усть- Кулом
|
Место массового отдыха
|25
|
Озеро Важ Эжва (старица), с. Югыдъяг
|
Место массового отдыха
|26
|
783 км от устья р. Вычегда, с. Усть- Нем
|
Место массового отдыха
|27
|
805,5 км от устья р. Вычегда, с. Мыелдино
|
Место массового отдыха
|28
|
805 км от устья р. Вычегда
|
Место массового отдыха
|29
|
804 км от устья р. Вычегда, с. Мыелдино
|
Место массового отдыха
|30
|
803 км от устья р. Вычегда
|
Место массового отдыха
|31
|
р. Вычегда, 666 км,с. Кебанъель
|
Место массового отдыха
|32
|
р. Вычегда, 667 км,с. Кебанъель
|
Место массового отдыха
|33
|
р. Помес, местечко ГЭС, с. Помоздино
|
Место массового отдыха
|34
|
р Вычегда 888 кем.
|
место массового отдыха
|35
|
р. Вычегда 934 км.
|
Место массового отдыха
|36
|
р. Помес, местечко Гордбужод
|
Место массового отдыха
|
Княжпогостский район
|37
|
р. Вымь 33-й км д. Часадор
|
Место массового отдыха
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