Верховный суд Коми снял арест на имущество одного из фигурантов дела "пичугинской" ОПГ

В Верховном суде Коми рассмотрели жалобу на постановление Сыктывкарского горсуда от 24 апреля об аресте имущества члена "пичугинской" ОПГ Алексея Рохлина. Как выяснилось сегодня в суде высшей инстанции, фактически у земли, которой он ранее владел, сменился хозяин. Имущество было арестовано по ходатайству следователя.

В суде заявитель Дмитрий Корнеев указал, что арестованный земельный участок в 1075 "квадратов" в поселке Краснозатонский фактически - в его собственности.

Еще в 2014-м году он заключил с Рохлиным договор и начал возводить на земле дом. Возводила его компания Рохлина. Дом обошелся в 4,5 миллиона рублей.

За него сыктывкарец расплатился. За участок стоимостью 1 миллион 600 тысяч рублей - тоже, однако сделка по участку была только предварительной. Суду мужчина предоставил соответствующие подтверждающие документы, а также расписку Рохлина о получении денег.

Сделку купли-продажи участка хотели оформлять еще весной, однако этого не случилось по объективным причинам в связи с уголовным делом "пичугинской" ОПГ.

Степень готовности строения на участке 96%. Однако из-за ареста на имущество сыктывкарец не мог собрать весь пакет документов на дом без подтверждения прав на землю.

Итогом заседания в Верховном суде региона стало то, что решение суда первой инстанции было отменено, а арест на участок - снят.

Напомним, члена "пичугинской" ОПГ Алексея Рохлина арестовали 22 февраля этого года решением Сыктывкарского горсуда.

Решение было принято после того, как 20 февраля 2017 года Рохлину был продлен срок задержания на 72 часа в связи с тем, что он заявил о наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. В ходе повторного рассмотрения следователем суду было представлено медицинское заключение об отсутствии у Рохлина подобного рода заболеваний.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми продолжают расследование уголовного дела в отношении лидера и членов так называемой организованной преступной группы "Пичугина".

Их подозревают в создании преступной организации, участии в ней, а также незаконных приобретении, передаче, перевозке и хранении огнестрельного оружия, его составных частей и боеприпасов (ст.210, 222 УК РФ).

20 февраля 2017 года судом удовлетворены ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Пичугина, Хадиса Азизова, Максима Абубакарова, Сергея Солдатова и Александра Егорова. 19 февраля аналогичная мера пресечения была избрана Октаю Эфендиеву, Сергею Вануйто, Ахмеду Исаеву.

Ранее Верховный суд Коми оставил в Лефортово самого Ю.Пичугина.