"ЛУКОЙЛ-Коми" вновь представит на выставке достижений народного хозяйства "Достояние Севера" один из крупнейших павильонов

28 июля 2017 года, 13:31 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Компания "ЛУКОЙЛ-Коми" вновь представит на выставке достижений народного хозяйства "Достояние Севера" к 96-летию республики один из крупнейших павильонов. Напомним, ВДНХ в этом году развернется 20 августа на площадке торгового центра "Июнь".

Как рассказали "Комиинформу" в пресс-службе ЛУКОЙЛ-Коми, в этом году в павильоне с применением современного оборудования расскажут о деятельности предприятия и его достижениях, о любопытных фактах из мира нефти. Расскажет экспозиция и о других подразделениях компании "ЛУКОЙЛ", работающих в республике: как известно, они образуют в регионе полный производственный цикл от разведки и добычи углеводородов до переработки нефти и реализации нефтепродуктов потребителям.

Посетители выставки смогут задать представителям компании любые вопросы, касающиеся добычи нефти, социального партнерства, экологических проектов и в целом деятельности "ЛУКОЙЛа" в регионе.

Все секреты выставки в компании раскрывать не стали, подчеркнув, что павильон в этом году будет не менее интересным, чем в прошлом.

Напомним, на первой выставке ВДНХ "ЛУКОЙЛ-Коми" представил 3D-модель одного из важнейших объектов компании - водоподготовительной установки ВПУ-700 Ярегского месторождения, запущенной в эксплуатацию в ноябре прошлого года. Еще одной "фишкой" экспозиции стал действующий перфоратор, который используется при добыче нефти шахтным методом. На эти экспонаты обратил внимание и руководитель республики Сергей Гапликов, попробовавший себя в роли нефтедобытчика.

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***ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" - это 64 нефтяных и одно газовое месторождение в Республике Коми и Ненецком автономном округе. 78% в общем объеме добычи нефти по РК и 34% по НАО. Значимая часть работы нефтяников — это социальное партнерство с республикой. За последние пять лет компания выделила более 4,5 млрд рублей инвестиций на социальные объекты.

Ольга Белова
  Ключевые слова: лукойл-коми, ВДНХ
  Рубрика: Экономика
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