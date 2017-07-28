Ухтинка провалилась в яму в гараже по улице Строителей
28 июля 2017 года, 7:52 | Ухта
Вчера в одном из ухтинских гаражных массивов травмировалась женщина.
Как сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС, женщина 1954-го года рождения находилась в гараже по адресу Строителей, 5.
В какой-то момент она провалилась в яму и не смогла выбраться самостоятельно. Тогда пострадавшая вызвала спасотряд, который прибыл на место немедленно.
Оказалось, что ухтинка получила травму ноги.
Спасатели помогли выбраться ей на поверхность и передали бригаде скорой помощи.
Ярослава Пархачёва
Рубрика: Происшествия
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