Сыктывкарские полиция и спасатели согнали с крыши жилого дома подростков
28 июля 2017 года, 7:45 | Сыктывкар
Вчера сыктывкарским спасателям и правоохранителям пришлось сгонять с крыши многоэтажного жилого дома детей.
Как сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС, звонок на пульт дежурного раздался 27 июля от очевидцев.
Звонившие сыктывкарцы, проживающие на более высоких этажах дома напротив, сообщили, что по крыше здания по адресу Сысольское шоссе, 1/3 бегают несколько подростков.
Во избежание несчастных случаев вызвали спасотряд.
На место незамедлительно прибыли специсты и полицейские. Подростков согнали, обогшлось без инцидентов.
Напомним, аналогичный случай произошел в Сыктывкаре в середине июня. Тогда с крыши дома Сысольское шоссе, 17 спасатели сняли семерых подростков.
Ярослава Пархачёва
Рубрика: Происшествия
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