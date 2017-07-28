Сыктывкарские полиция и спасатели согнали с крыши жилого дома подростков

Вчера сыктывкарским спасателям и правоохранителям пришлось сгонять с крыши многоэтажного жилого дома детей.

Как сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС, звонок на пульт дежурного раздался 27 июля от очевидцев.

Звонившие сыктывкарцы, проживающие на более высоких этажах дома напротив, сообщили, что по крыше здания по адресу Сысольское шоссе, 1/3 бегают несколько подростков.

Во избежание несчастных случаев вызвали спасотряд.

На место незамедлительно прибыли специсты и полицейские. Подростков согнали, обогшлось без инцидентов.

Напомним, аналогичный случай произошел в Сыктывкаре в середине июня. Тогда с крыши дома Сысольское шоссе, 17 спасатели сняли семерых подростков.