Места массового скопления людей оснастят дефибрилляторами

28 июля 2017 года, 7:24 |
Фото РИА Новости

Автоматические наружные дефибрилляторы (АНД) появятся в местах массового скобления людей — в аэропортах, поликлиниках и на вокзалах уже в ближайшие несколько лет. Данная инициатива реализуется Минздравом совместно с Минпромторгом, пишут "Известия".

Работе с АНД будут обучены сотрудники полиции, охранники торговых центров, проводники поездов, стюардессы и т.д.

Однако данный вопрос пока не урегулирован юридически.

В настоящий момент оказание экстренной медицинской помощи включено в профстандарт по каждой медицинской профессии.

В дальнейшем планируется, что основам реанимации будут обучены даже школьники.

По статистике, в случае внезапной остановки сердца (вне стен медицинской организации) шанс спасти человека составляет 17–20%. Во многих странах автоматические наружные дефибрилляторы размещены в общественных местах.

Комиинформ
  Рубрика: Общество
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