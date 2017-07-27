Минтруд России проводит опрос о мерах по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми.

Реализация мер по стимулированию повышения рождаемости – один из ключевых вопросов в повестке Минтруда России.

По словам первого заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексея Вовченко, предпринятые ранее меры, такие как введение федерального и регионального материнского капитала, пособия на третьего ребенка и другие, привели к позитивному результату – на протяжении нескольких лет наблюдался рост числа рождений.

"Однако сейчас численность женщин репродуктивного возраста начинает уменьшаться и, соответственно, предпринимаемые в демографической сфере шаги нуждаются в определённых коррективах", – заявил замминистра. - И в первую очередь нам здесь важно знать мнение граждан. Поэтому министерство проводит социологический опрос граждан о мерах по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми".

В числе вопросов – значимость федерального и регионального материнского (семейного) капитала, причины, влияющие на принятие решения о рождении ребенка, возможные льготы и поощрения для родителей.

Таким образом, содержание опроса направлено на выяснение отношения населения к действующим мерам поддержки семей с детьми, мнений о наиболее предпочтительных мерах, стимулирующих рождаемость, как материального, так и нематериального характера, репродуктивных планов населения, и что будет способствовать или препятствовать их реализации.

Анкета размещена на главной странице официального сайта Минтруда России в разделе "Участвуйте" по адресу: http://www.rosmintrud.ru/social/14.

Ссылка на опрос Минтруда России будет продублирована на сайтах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в целях более широкого охвата населения.

Опрос будет проводиться до 10 сентября 2017 года.

Ответы граждан помогут оценить эффект действующих мер демографической политики и способствовать их совершенствованию с учетом мнения населения.