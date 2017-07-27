В пятницу погода в Коми испортится

В пятницу погода испортится — циклон с запада несет в регион умеренные и сильные дожди, грозы, сообщает ЦГМС Коми.

Но если на северо-востоке дожди долгожданные, они снизят чрезвычайно высокую пожарную опасность в лесах, то на реках крайнего юга из-за дождей продолжится формирование дождевого паводка.

На реке Луза у с. Верхолузье возможен выход воды на пойму и затопление пойменных участков, возможен также снос неукрепленных понтонных мостов.

В последний рабочий день температура воздуха будет составлять 18...23С.