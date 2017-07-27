В пятницу погода в Коми испортится

27 июля 2017 года, 19:10 |
фото из архива ИА "Комиинформ"

В пятницу погода испортится — циклон с запада несет в регион умеренные и сильные дожди, грозы, сообщает ЦГМС Коми.

Но если на северо-востоке дожди долгожданные, они снизят чрезвычайно высокую пожарную опасность в лесах, то на реках крайнего юга из-за дождей продолжится формирование дождевого паводка.

На реке Луза у с. Верхолузье возможен выход воды на пойму и затопление пойменных участков, возможен также снос неукрепленных понтонных мостов.

В последний рабочий день температура воздуха будет составлять 18...23С.

Комиинформ
  Ключевые слова: Погода, ЦГМС, лето
  Рубрика: Погода
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