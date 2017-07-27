В Ижемский район требуются добровольцы на тушение лесных пожаров

Пять лесных пожаров обнаружены сегодня в Ижемском районе, три из них локализованы, еще два очага площадью 30 га остаются в "зоне контроля".

Угрозы для населения и инфраструктуры пожары не представляют, между очагами возгорания и населенными пунктами пролегает река Печора - естественная преграда распространению пламени.

По данным отдела ГО и ЧС ижемской администрации, сегодня в тушении пожаров принимают участие 15 человек из числа местного населения. При этом формирование групп добровольцев для борьбы с огнем продолжается в Красноборе и Сизябске. Труд добровольцев компенсируется в сумме порядка 2,5 тысяч рублей в день.

Решение о мобилизации местного населения и из других сельских поселений будет принято по итогам контрольного облета территории.

Всем желающим вступить в команду добровольцев необходимо обратиться в администрации сельских поселений по телефонам: Том (82140) 93190, Мохча (82140) 95334, Ижма (82140) 94222, Сизябск (82140) 96808, Краснобор (82140) 92200, Кельчиюр (82140) 97486, Щельяюр (82140) 91231, Няшабож (82140) 96516, Брыкаланск (82140) 99138, Кипиево (82140) 96798.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует в целях обеспечения пожарной безопасности ограничить посещение-пребывание в лесах и въезд в лесные массивы транспортных средств. Также недопустимо совершение палов сухой растительности и сжигание мусора в условиях противопожарного режима, действующего не территории республики. В случае обнаружения пожара незамедлительно сообщите о возгорании в службу спасения.