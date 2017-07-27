В Ижемский район требуются добровольцы на тушение лесных пожаров

27 июля 2017 года, 19:20 | Ижемский
Фото Администрации Ижмы

Пять лесных пожаров обнаружены сегодня в Ижемском районе, три из них локализованы, еще два очага площадью 30 га остаются в "зоне контроля".

Угрозы для населения и инфраструктуры пожары не представляют, между очагами возгорания и населенными пунктами пролегает река Печора - естественная преграда распространению пламени.

По данным отдела ГО и ЧС ижемской администрации, сегодня в тушении пожаров принимают участие 15 человек из числа местного населения. При этом формирование групп добровольцев для борьбы с огнем продолжается в Красноборе и Сизябске. Труд добровольцев компенсируется в сумме порядка 2,5 тысяч рублей в день.

Решение о мобилизации местного населения и из других сельских поселений будет принято по итогам контрольного облета территории.

Всем желающим вступить в команду добровольцев необходимо обратиться в администрации сельских поселений по телефонам: Том (82140) 93190, Мохча (82140) 95334, Ижма (82140) 94222, Сизябск (82140) 96808, Краснобор (82140) 92200, Кельчиюр (82140) 97486, Щельяюр (82140) 91231, Няшабож (82140) 96516, Брыкаланск (82140) 99138, Кипиево (82140) 96798.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует в целях обеспечения пожарной безопасности ограничить посещение-пребывание в лесах и въезд в лесные массивы транспортных средств. Также недопустимо совершение палов сухой растительности и сжигание мусора в условиях противопожарного режима, действующего не территории республики. В случае обнаружения пожара незамедлительно сообщите о возгорании в службу спасения.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: Пожары, огонь, лес, ижма, добровольцы
  Рубрика: Происшествия
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

19:12 27.07.2017
В пятницу погода в Коми испортится
14:19 27.07.2017
До Воркуты добрался смог от пожаров из близлежащих районов
12:12 27.07.2017
Председатели муниципальных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС в Коми получили новые знания


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
Антон. Нуждаюсь в трудоустройстве на дому. Нуждаюсь в имитаторе ходьбы «Имитрон». (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus