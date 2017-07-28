Аллерголог Владимир Лебедев о том, что делать при аллергии на цветение

Поллиноз - группа сезонных заболеваний, причиной которых является аллергия к частицам пыльцы растений. В разных странах мира поллинозами страдает от 0,2 до 39% населения. Чаще всего болеют люди от 10 до 40 лет, у детей до 3 лет заболевание поллинозом встречается редко, до 14 лет в 2 раза чаще заболевают мальчики, а возрасте от 15 до 50 лет – девушки и женщины. Среди горожан заболеваемость в 4-6 раз выше, чем у сельских жителей. Распространенность пыльцевой аллергии зависит от природно-климатических, экологических и этнографических особенностей. О том, как быстро распознать заболевание, каким рекомендациям следовать и как лечить поллиноз, в новой рубрике информагентства "То, что доктор прописал" рассказал врач-аллерголог, заведующий педиатрическим отделением Сыктывкарской детской поликлиники №2 Владимир Лебедев.

Какая именно часть растения вызывает аллергические реакции?

Пыльца растений имеет сложный антигенный состав и может содержать от 5 до 10 аллергенных компонентов. При этом антигенные белки могут содержаться не только в пыльце, но и в других частях - семена, листья, стебли, плоды растения. Это, к примеру, обусловливает непереносимость пациентами с поллинозом некоторых препаратов растительного происхождения.

Аллергенной активностью обладает пыльца ветроопыляемых растений. Пыльца энтомофильных растений - которые опыляют насекомые - выделяется в значительно меньших количествах, зерна пыльцы имеют больший размер и практически отсутствуют в воздухе в сезон пыления.

Проявление поллиноза в каждой климатической зоне зависит от произрастающих там растений. В России к растениям, пыльца которых наиболее часто вызывает аллергию, относятся береза, ольха, орешник, среди злаков – тимофеевка, ежа сборная, овсяница, мятлик, а среди сорных трав - одуванчик, полынь, лебеда, амброзия (в южных районах).

Какое время наиболее опасно для аллергиков?

Отмечается три пика подъема содержания пыльцы в воздухе: это вторая половина апреля–май, когда происходит цветение деревьев, июнь-июль - цветение луговых трав, август-сентябрь, тогда цветут сорные травы, полынь, амброзия.

Растения способны вырабатывать очень значительные количества пыльцы. Например, одно растение амброзии выделяет за сутки до 1 миллиона зерен пыльцы. При цветении деревьев могут образовываться целые облака, при оседании которых пыльцу можно собирать вручную. Выброс ветроопыляемой пыльцы происходит ранним утром, однако ее концентрация в воздухе обычно становится максимальной днем или ранним вечером. Это обусловлено высокой циркуляцией воздуха именно в эти часы суток. В сухую погоду даже под действием слабого ветра концентрация пыльцы в городах может быть очень высокой. Аллергенные свойства пыльцы могут сохраняться в течение многих часов. При дожде пыльца почти полностью исчезает из воздуха.

Каковы первые симптомы поллиноза и что происходит при развитии заболевания?

Клинические проявления поллиноза могут выражаться симптоматикой со стороны дыхательной системы, кожи, желудочно-кишечного тракта.

Наиболее частым проявлением поллиноза является аллергический ринит. Он характеризуется затруднением носового дыхания, чиханием, зудом в носу, водянистыми выделениями из носа. Длительно сохраняющаяся обструкция носовых ходов у детей может привести к характерному выражению лица с приподнятой верхней губой, неправильному прикусу и готическому твердому небу. В большой части случаев аллергический ринит сочетается с аллергическим конъюнктивитом. Аллергический конъюнктивит проявляется зудом в глазах, слезотечением, покраснением слизистой оболочки глаза. В тяжелых случаях может развиться воспаление роговицы глаза сблефароспазмом, то есть непроизвольным сокращением мышцы глаза.

Бронхиальная астма, как изолированное проявление пыльцевой аллергии у детей, встречается редко и, как правило, сочетается с аллергическим ринитом, иногда с кожными манифестациями. Бронхиальная астма при поллинозе имеет типичную симптоматику в виде кашля, одышки, свистящего дыхания, приступов удушья.

Кожные проявления аллергии к пыльце встречаются в виде крапивницы, ангиоотека, атопического дерматита с кожным зудом.

Поражение желудочно-кишечного тракта при поллинозе или оральный аллергический синдром характеризуется зудом, отеком языка, неба, глотки, чувством стеснения в горле. В некоторых случаях пациенты предъявляют жалобы на боли в области желудка. Симптомы развиваются после употребления некоторых продуктов растительного происхождения.

При появлении первых симптомов аллергии необходимо обратиться к участковому врачу, который при необходимости даст направление к врачу-аллергологу.

- Как распознать болезнь?

- Для поллиноза характерна сезонность, обострения развиваются в одно и то же время года. Выезд пациента за пределы региона приводит к быстрому купированию симптомов. Следует отметить, что оральный аллергический синдром может проявляться не только в момент цветения, но и в течение всего года после каждого употребления продукта, обладающего перекрестной реактивностью. Перекрестная реактивность заключается в реакции организма на комбинацию одновременно попавших в него пыльцы растения и определенного продукта питания – обычно фруктов и овощей.

Для точного определения аллергена, вызвавшего реакцию у пациента, проводится аллергологическое обследование, включающее кожные пробы. Кожные пробы проводятся всегда вне сезона поллинации, в период отступления аллергии. При наличии противопоказаний к кожному аллерготестированию выполняется определение концентрации специфических иммуноглоблинов к аллергенам пыльцы.

Как быть аллергикам в периоды цветения растений?

Основные рекомендации для людей, страдающих поллинозом, следующие:

- избегать в период цветения поездок за город, походов в лес;

- ограничить пребывание на улице в сухую жаркую, особенно ветреную, погоду;

- проветривать комнаты только в вечернее время, днем окна должны быть плотно закрыты. Возможно использование 6-слойной влажной марли при открытом окне;

- обязательно сменить одежду, принять душ после возвращения домой с открытого воздуха;

- использовать дома воздухоочистители;

- ежедневно проводить влажную уборку дома.

Помимо указанных мероприятий пациенты с поллинозом должны исключить на период цветения продукты питания с перекрестной реактивностью, избегать приема препаратов на растительной основе. В период пыления растений противопоказано проведение вакцинации и плановых оперативных вмешательств.

Каким образом лечить поллиноз?

Терапия поллиноза включает в себя элиминацию аллергенов пыльцы, фармакотерапию и аллергенспецифическую иммунотерапию.

Основными средствами, используемыми для лекарственного лечения поллиноза, являются антигистаминные препараты, интраназальные глюкокортикостероиды.

Ввиду отсутствия седативного эффекта, выраженной эффективностью и удобством применения 1 раз в сутки, предпочтительней использовать антигистаминные препараты 2 поколения. Назначаются препараты обязательно врачом за 2 недели до начала пыления, прием продолжается в течение всего периода пыления.

При наличии у пациента бронхиальной астмы помимо антигистаминных препаратов назначаются препараты базисной терапии.

Патогенетическим методом лечения поллиноза является специфическая иммунотерапия аллергенами пыльцы (АСИТ)- введение аллергена в малых дозах в виде практически безболезненных уколов или капель под язык или таблеток. АСИТ в виде уколов проводится только аллергологом в аллергокабинете или стационаре. Капли или таблетки можно принимать дома, однако, также под контролем врача. Терапия очень эффективна и при правильной подготовке пациента побочных эффектов не отмечается. Перед проведением АСИТ необходимо получить подтверждение роли конкретных пыльцевых аллергенов в развитии заболевания. АСИТ аллергенами пыльцы проводится только в фазе ремиссии заболевания перед сезоном цветения.