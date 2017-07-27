Установлена личность пассажира, погибшего в ДТП в Усть-Куломском районе
27 июля 2017 года, 17:20 | Усть-Куломский
Госавтоинспекторы Коми установили личность пассажира, погибшего в ДТП в Усть-Куломском районе.
Напомним, авария произошла сегодня, 27 июля, около 05:30.
На 69 км автодороги Усть-Кулом-Усть-Нем-Мыелдино водитель автомашины ВАЗ 217130 1991 г.р. не справился с управлением, врезался в металлическое барьерное ограждение, а затем опрокинулся на проезжую часть.
В аварии погиб пассажир. Его личность установлена - это юноша 2001 года рождения.
Водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ольга Белова
Рубрика: Происшествия
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