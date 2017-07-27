В Коми судебные участки мировых судей оснастят системами аудио- и видеопротоколирования

В Республике Коми судебные участки мировых судей будут оснащены системами аудио- и видеопротоколирования.

Такую задачу поставил глава Республики Коми Сергей Гапликов перед Министерством юстиции региона в рамках реализации государственной программы Республики Коми "Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми" на 2017- 2020 годы.

Как сообщил министр юстиции региона Дмитрий Наумов, такая работа уже организована. К настоящему времени компания, выигравшая аукцион, уже установила 21 комплект оборудования для осуществления аудио- и видеопротоколирования судебных заседаний в Ухте, Сосногорске, Эжвинском районе Сыктывкара, а также в селе Выльгорт Сыктывдинского района.

До середины августа ещё 21 комплект оборудования будет установлен в кабинетах мировых судей и залах судебных заседаниях Сыктывкара, Усть-Вымского и Княжпогостского районов. В 2018 году будет реализован второй этап внедрения указанного программно-аппаратного комплекса на судебных участках мировых судей Республики Коми.

"Программно-аппаратный комплекс технической аудио- видеофиксации и протоколирования судебных процессов значительно упростит работу секретарей в целом, обеспечит возможность вести аудио- и видеофиксацию и протоколирование судебных процессов на судебных участках мировых судей в Республике Коми. Цель - повысить эффективность их работы, помочь гражданам и юридическим лицам полноценно реализовать свои права на судебно-правовую информацию", - пояснил Дмитрий Наумов.