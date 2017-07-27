В Коми судебные участки мировых судей оснастят системами аудио- и видеопротоколирования

27 июля 2017 года, 17:00 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Республике Коми судебные участки мировых судей будут оснащены системами аудио- и видеопротоколирования.

Такую задачу поставил глава Республики Коми Сергей Гапликов перед Министерством юстиции региона в рамках реализации государственной программы Республики Коми "Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми" на 2017- 2020 годы.

Как сообщил министр юстиции региона Дмитрий Наумов, такая работа уже организована. К настоящему времени компания, выигравшая аукцион, уже установила 21 комплект оборудования для осуществления аудио- и видеопротоколирования судебных заседаний в Ухте, Сосногорске, Эжвинском районе Сыктывкара, а также в селе Выльгорт Сыктывдинского района.

До середины августа ещё 21 комплект оборудования будет установлен в кабинетах мировых судей и залах судебных заседаниях Сыктывкара, Усть-Вымского и Княжпогостского районов. В 2018 году будет реализован второй этап внедрения указанного программно-аппаратного комплекса на судебных участках мировых судей Республики Коми.

"Программно-аппаратный комплекс технической аудио- видеофиксации и протоколирования судебных процессов значительно упростит работу секретарей в целом, обеспечит возможность вести аудио- и видеофиксацию и протоколирование судебных процессов на судебных участках мировых судей в Республике Коми. Цель - повысить эффективность их работы, помочь гражданам и юридическим лицам полноценно реализовать свои права на судебно-правовую информацию", - пояснил Дмитрий Наумов.

Комиинформ
  Рубрика: Экономика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

14:43 27.07.2017
В Сыктывкаре благоустраивают улицу Коммунистическую
12:19 27.07.2017
В Коми 58 работодателей пожелали участвовать в смотре-конкурсе на лучшее трудоустройство подростков
11:22 27.07.2017
Центр информационных технологий в Коми продолжает работу по отражению кибер-атак, просвещая интернет-пользователей в формате видео-пособий


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
Антон. Нуждаюсь в трудоустройстве на дому. Нуждаюсь в имитаторе ходьбы «Имитрон». (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

23 июля

В этот день в 1240 году русские воины под командованием князя Александра Ярославича одержали победу над шведами в Невской битве.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus