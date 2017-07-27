Добыча руды на предприятии "Боксит Тимана" увеличилась во втором квартале 2017 года на 22,7%

В компании РУСАЛ подвели итоги деятельности компании во втором квартале 2017 года, сообщает пресс-служба предприятия "Боксит Тимана".

Объем производства алюминия в компании РУСАЛ во втором квартале 2017 года составил 921 тыс. тонн, увеличившись на 1,2% по сравнению с первым кварталом 2017 года. На заводы компании, расположенные в Сибири, пришлось 94% от общего объема выпуска алюминия.

Во втором квартале 2017 года продажи продукции с добавленной стоимостью существенно увеличились – до 493 тыс. тонн, или на 13,1%, по сравнению с 436 тыс. тонн в первом квартале 2017 года. Таким образом, доля ПДС достигла 49,2% в общем объеме реализации во втором квартале 2017 года по сравнению с 44,3% в первом квартале 2017 года. Такая динамика продаж соответствует стратегии компании РУСАЛ по увеличению доли продукции с добавленной стоимостью в общем объеме реализации и является результатом продолжающейся модернизации оборудования и роста эффективности производства.

Средняя цена реализации алюминия во втором квартале 2017 года выросла на 7,1% по сравнению с предыдущим кварталом – до 2 087 долларов США за тонну.

Объем производства глинозема во втором квартале 2017 года составил 1 928 тыс. тонн, увеличившись на 2,1% по сравнению с первым кварталом 2017 года. Производство на российских заводах обеспечило 36% общего объема выпуска.

Объем добычи бокситов в компании РУСАЛ во втором квартале 2017 года составил 3 090 тыс. тонн, увеличившись на 7,7% по сравнению с первым кварталом 2017 года. Объем добычи нефелиновой руды за отчетный квартал увеличился на 5,2% – до 1 111 тыс. тонн.

На предприятии "Боксит Тимана", которое входит в ОК РУСАЛ, во втором квартале 2017 года добыто 887 тысяч тонн руды, что на 22,7 % выше по сравнению с первым кварталом этого года. На предприятии "Боксит Тимана" во втором квартале 2017 года произведено вскрышных работ 2 722 400 м3, что на 28,9% выше по сравнению с первым кварталом. Растет на предприятии "Боксит Тимана" и производительность труда, во втором квартале по сравнению с первым кварталом этого года она выросла на 10,4 %.

По оценкам РУСАЛа, мировой спрос на алюминий по итогам первого полугодия 2017 года вырос на 5,7% по сравнению с первым полугодием 2016 года – до 31,7 млн тонн. Производство алюминия в мире в первом полугодии 2017 года выросло на 11,5% – до 31,8 млн тонн. Таким образом, мировой рынок алюминия находился в сбалансированном состоянии.

***РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. На долю компании приходится около 10% мирового производства алюминия и 10% глинозема. Одним из северных форпостов компании является предприятие "Боксит Тимана", которое с 2007 года входит в состав ОК РУСАЛ. Главная задача предприятия ― освоение бокситовых месторождений Ворыквинской группы в Республике Коми. В 2017 году "Боксит Тимана" отмечает свое 25-летие.