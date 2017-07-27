Ухтинская госавтоинспекция провела проверки общественного транспорта

Проводимое ОГИБДД Ухты профилактическое мероприятие "Автобус" дало свои результаты, сообщает отдел пропаганды ухтинской госавтоинспекции.

Так с 19 по 26 июля сотрудники ОГИБДД проверили 241 транспортное средство, в том числе выполняющие междугородние пассажирские перевозки.

За время проверок установлено 81 нарушение правил дорожного движения водителями автобусов. Кроме того, 25 водителей управляли транспортным средством, пренебрегая ремнем безопасности.

В отношении 20-ти должностных лиц вынесены определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведение административного расследования.

ОГИБДД ОМВД России по Ухте обращает внимание водителей транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, что вы несете ответственность за всех людей, которых вы перевозите.

"Четкое и неукоснительное выполнение Правил дорожного движения - это залог безопасных пассажирских перевозок", - напоминают в ГИБДД.