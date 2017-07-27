Новая техника в ООО "Южное" позволяет сократить сроки кормозаготовки в пять раз

27 июля 2017 года, 17:45 | Прилузский
Фото Минсельхоза Коми

Заместитель председателя Правительства Республики Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев побывал на кормозаготовительных работах в ООО "Южное" - одном из крупных предприятий аграрного сектора республики.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Коми, в этом году в преддверии кормозаготовительной кампании хозяйство закупило современную технику на сумму более 70 миллионов рублей. Она себя оправдывает и по экономическим, и по техническим параметрам. Снизились расходы на ГСМ, увеличилась производительность труда и повысилось качество кормов. Если в прошлом году на немецкой технике 83 года выпуска механизаторы убирали всего по 8 га в день, то на новой современной технике им удается в день скосить до 45 га.

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"Прилузский район – один из основных в производстве продукции сельского хозяйства. Здесь много широких, ровных, качественных полей, площадь каждого из них достигает до 150 гектаров и более. После завершения строительства фермы ООО "Южное" значительно увеличит поголовье, и без качественных кормов и мощной кормозаготовительной техники хозяйству не обойтись. Бюджет республики просубсидирует часть затрат предприятия на приобретение техники. По некоторым позициям возмещение составит до 70 процентов от стоимости", прокомментировал Анатолий Князев.

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По оценке заместителя председателя Правительства, в ООО "Южное" хорошо налажена работа с кормами, им удалось вырастить качественный травостой, получить хорошую зеленую массу. Здесь заготовили 160 тонн сена, около 1,5 тысячи тонн сенажа, заложили 3 тысячи тонн зеленой массы на силос. Из-за погодных условий пока скошено всего около 20 процентов от плана. Но, по словам генерального директора предприятия Галины Чащиной, благодаря высокопроизводительной технике даже при нынешней погоде хозяйство полностью обеспечит себя кормами.

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"Новая техника лучше проявляет себя на полях, не тонет, как старая. Механизаторы больше успевают сделать и работают в комфортных условиях: в кабине все компьютеризировано, работает кондиционер, не надо прилагать больших физических усилий. Зато надо работать головой: эту технику нужно понимать. Мы посадили за нее самых опытных, хорошо обучаемых механизаторов", - рассказала Галина Чащина.

Для кормозаготовки хозяйство закупило силосоуборочный комбайн, подборщик под травяной сенаж, косилку, валкообразователь, пресс-подборщик, трактор, скоростной упаковщик рулонов.

Комиинформ
  Рубрика: Экономика
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