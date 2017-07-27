Новая техника в ООО "Южное" позволяет сократить сроки кормозаготовки в пять раз

Заместитель председателя Правительства Республики Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев побывал на кормозаготовительных работах в ООО "Южное" - одном из крупных предприятий аграрного сектора республики.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Коми, в этом году в преддверии кормозаготовительной кампании хозяйство закупило современную технику на сумму более 70 миллионов рублей. Она себя оправдывает и по экономическим, и по техническим параметрам. Снизились расходы на ГСМ, увеличилась производительность труда и повысилось качество кормов. Если в прошлом году на немецкой технике 83 года выпуска механизаторы убирали всего по 8 га в день, то на новой современной технике им удается в день скосить до 45 га.

"Прилузский район – один из основных в производстве продукции сельского хозяйства. Здесь много широких, ровных, качественных полей, площадь каждого из них достигает до 150 гектаров и более. После завершения строительства фермы ООО "Южное" значительно увеличит поголовье, и без качественных кормов и мощной кормозаготовительной техники хозяйству не обойтись. Бюджет республики просубсидирует часть затрат предприятия на приобретение техники. По некоторым позициям возмещение составит до 70 процентов от стоимости", прокомментировал Анатолий Князев.

По оценке заместителя председателя Правительства, в ООО "Южное" хорошо налажена работа с кормами, им удалось вырастить качественный травостой, получить хорошую зеленую массу. Здесь заготовили 160 тонн сена, около 1,5 тысячи тонн сенажа, заложили 3 тысячи тонн зеленой массы на силос. Из-за погодных условий пока скошено всего около 20 процентов от плана. Но, по словам генерального директора предприятия Галины Чащиной, благодаря высокопроизводительной технике даже при нынешней погоде хозяйство полностью обеспечит себя кормами.

"Новая техника лучше проявляет себя на полях, не тонет, как старая. Механизаторы больше успевают сделать и работают в комфортных условиях: в кабине все компьютеризировано, работает кондиционер, не надо прилагать больших физических усилий. Зато надо работать головой: эту технику нужно понимать. Мы посадили за нее самых опытных, хорошо обучаемых механизаторов", - рассказала Галина Чащина.

Для кормозаготовки хозяйство закупило силосоуборочный комбайн, подборщик под травяной сенаж, косилку, валкообразователь, пресс-подборщик, трактор, скоростной упаковщик рулонов.