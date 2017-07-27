Фермеры Коми меняют свое отношение к селькохозяйственным кооперативам

Кооперативное движение не может идти по пути принуждения. Но к нему надо подталкивать. Такую мысль высказал член Общественного совета при Минсельхозе Коми Сергей Чечёткин на круглом столе по перспективам развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов, прошедшем в Республиканской общественной приемной.

Представители Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Коми привели свои доводы в пользу объединения. И хотели услышать мнение самих фермеров.

Как оказалось, крестьянское сообщество начинает осознавать, что вместе проще решать проблемы. Ранее хозяйства считали себя вполне самодостаточными. Они не считали необходимым создавать еще какую-то структуру и скидываться на зарплату бухгалтеру и юристу. Но сейчас для некоторых из них вопрос о создании кооператива встал остро.

Один из участников круглого стола рассказал, что его агробизнес достиг таких объемов, что одной его семье с ним не справиться. Речь в большей степени идет о логистике по продаже продукции. Поэтому он намерен объединяться с другими, и попросил Минсельхоз Коми помочь с оформлением необходимых документов. Разумеется, в ведомстве ответили, что он может обращаться к ним в любое время.

А вот директору ООО "Цилемское" Екатерине Артеевой не удалось убедить коллег в Усть-Цилемском районе создать кооператив. Не хотят скидываться на зарплату юристам и экономистам, считая себя и так самодостаточными. Кооперативные отношения там и так есть, но они негласные, по принципу "ты мне поможешь, я тебе помогу".

Николай Юрковский, работающий в Сыктывдинском районе, рассказал свою историю. Прежде он "обжигался" на партнерах: "Двое работают, третий просто хочет подсесть". Однако сейчас появились надежные партнеры, с которыми можно вести совместные дела.

Председатель правления Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Коми Пётр Попов предложил облегчить и упростить налоговую нагрузка на сельхозкооперативы, создать свой кредитный кооператив, потому что банки неохотно и под большие проценты кредитуют сельское хозяйство, и увеличить грантовую поддержку. Его предложения взяли за основу итоговой резолюции круглого стола.