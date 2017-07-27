Благодаря новому животноводческому комплексу поголовье крупного рогатого скота в ООО "Южное" увеличится в два раза

В рамках рабочей поездки в Прилузский район заместитель председателя Правительства Республики Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев побывал на строящемся объекте в ООО "Южное".

По информации Минсельхоза Коми, в конце прошлого года здесь ввели в эксплуатацию ферму на 480 голов. Несколько дней назад на ферму из Нижнего Новгорода завезли новое поголовье – 50 племенных нетелей чернопестрой породы. Отелы и первое молоко ожидаются к октябрю нынешнего года. В хозяйстве уже подготовлено новое доильное оборудование.

Племенной потенциал животных очень высокий, среднегодовой удой составляет до 9,5 тысяч литров. Вскоре на новую ферму завезут еще 120 голов скота из Нижнего Новгорода. Кроме того, достигнуты договоренности о покупке 240 голов в Венгрии.

"В Республике Коми появится первый высокотехнологичный животноводческий комплекс на 1200 голов. Фермы такого уровня в регионе еще не строились. Проект высоко оценили в Минсельхозе России. Мы рассчитываем войти в федеральную программу поддержки и привлечь на второй этап более 60 миллионов рублей федеральных субсидий. На новой высокотехнологичной ферме будет содержаться только качественный, племенной, высокопродуктивный скот. После завершения всех этапов строительства поголовье и производство молока в хозяйстве увеличится в два раза", - отметил Анатолий Князев.

Вторую ферму на 480 голов и родильное отделение планируют завершить к концу нынешнего года. Объект подведен под крышу, осталось провести земляные работы, сделать бетонную заливку пола, установить оборудование.

По словам руководителя хозяйства Галины Чащиной, с появлением нового животноводческого комплекса возрастет потребность в квалифицированных специалистах. Хозяйству необходимы зоотехники, способные работать с высокопродуктивным скотом и инженеры-механики, специализирующиеся на высокотехнологичном оборудовании. Для решения кадрового вопроса ООО "Южное" готово заняться строительством ведомственного жилья. Соответствующая организационная работа уже ведется совместно с администрацией сельского поселения.

Напомним, в ООО "Южное" реализуется инвестиционный проект "Ферма КРС беспривязного содержания на 1200 голов в п. Гуляшор". Его стоимость оценивается в 630,4 миллиона рублей. В том числе: стоимость животноводческого комплекса – 567 миллионов рублей, приобретение племенного скота – 63,4 миллиона рублей. Государственная поддержка из республиканского и федерального бюджетов, по предварительным расчетам, на возмещение прямых понесенных затрат и на покупку племенного скота составит порядка 378,5 миллионов рублей. Здесь предполагается создать 10 новых рабочих мест.

В проекте предусмотрено строительство дух коровников на 480 скотомест, доильно-молочного блока, родильного отделения с профилакторием для телят на 413 голов.

Первый этап - строительство фермы на 480 голов КРС беспривязного содержания - завершен в конце 2016 года, его стоимость оценивается в 345,3 миллиона рублей. Государственная поддержка составила 127,9 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета – 43 миллиона рублей.

Продолжается реализация второго и третьего этапов (строительство еще одной фермы на 480 голов и родильного отделения на 240 голов). Стоимость двух этапов оценивается в 214,4 миллиона рублей. На реализацию проекта будет выделено 203,7 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета – 64,3 миллиона рублей.