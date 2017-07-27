В Сыктывкаре благоустраивают улицу Коммунистическую

27 июля 2017 года, 16:30 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

В Сыктывкаре идет благоустройство улицы Коммунистической.

Основные работы сосредоточены в районе Театральной площади, возле восьмого корпуса СГУ им.П.Сорокина (ул.Коммунистическая, 25), а также на прилегающих к "кольцу" тротуарах.

В частности, на Театральной площади идут работы по благоустройству прилегающей к памятнику Ивану Куратова территории. Здесь на площади около 560 квадратных метров производится замена старого бетонного покрытия на новую брусчатку. Параллельно ведутся работы по восстановлению гранитной облицовки постамента памятника. На тротуаре между улицей Коммунистической и Театральной площадью планируется заменить асфальтовое покрытие.

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Напротив Театральной площади – у восьмого корпуса СГУ им.П.Сорокина – также планируется обновить асфальтовое покрытие на тротуаре, а также установить бордюрные камни на внутренней его части.

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Обновление асфальта запланировано и на тротуаре вдоль магазина "Спорттовары". Перед прилегающими к нему пешеходными переходами будет уложена тактильная плитка (для ориентирования в пространстве слабовидящих людей). Пешеходные переходы будут отделены от проезжей части ограничительными столбиками.

Замена асфальта будет произведена и в районе бывшего магазина "Универсам" на "кольце". В этом же районе спрятан под землю коллектор, который раньше выступал над тротуаром и мешал движению пешеходов.

Также на всём протяжении улицы Коммунистическая идут работы по подготовке и покраске ограждений.

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Мэр Сыктывкара Валерий Козлов отметил, что косметические обновления – часть планируемой работы по обновлению облика улицы Коммунистической.

"Уверен, что горожане после завершения всех работ заметят изменения и положительно оценят их. Ремонт идёт по плану, однако мы понимаем необходимость завершить его в кратчайшие сроки. Сейчас у подрядных организаций есть поручение ускориться, но при обязательном соблюдении качества проведения работ", - отметил Валерий Козлов.

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Комиинформ
  Рубрика: Общество
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