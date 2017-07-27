До Воркуты добрался смог от пожаров из близлежащих районов

27 июля 2017 года, 14:25 | Воркута

26 июля в Воркуте в некоторых районах появился запах дыма. Небольшой смог окутал город ближе к вечеру – об этом в социальных сетях сообщили обеспокоенные воркутинцы. Как сообщили в управлении ГО и ЧС, в Воркуте ситуация с природными пожарами спокойная, несмотря на жаркую засушливую погоду, которая стояла весь июль.

Однако лесные пожары бушуют в соседних регионах и районах, откуда, возможно, и пошел дым. Так, на территории Коми зафиксировано 18 пожаров, ближайший из которых в Инте. Режим чрезвычайной ситуации ввело правительство Ханты-Мансийского автономного округа. За минувшие сутки обнаружены очаги в пяти районах на Ямале.

"В Воркуте ситуация спокойная, находится под контролем, – сообщил руководитель администрации города Игорь Гурьев. – Помощь нужна нашим соседям в Инте. Вчера мэрия через СМИ и интернет довела информацию до мужской части населения с предложением принять участие в тушении лесных пожаров в районе Интинского лесничества совместно со специалистами лесопожарного центра".

Напомним, что "Коми лесопожарный центр" приглашает всех желающих мужчин, годных по состоянию здоровья, принять участие в тушении лесных пожаров в районе Интинского лесничества совместно со специалистами лесопожарного центра. Оплата почасовая (200 рублей за 1 час работы) по официальному договору с ГАУ РК "Коми лесопожарный центр". Желающим принять участие записываться по телефонам: (82151) 2-18-66; 2-16-40; 3-97-44.

Комиинформ
  Ключевые слова: Пожары, лес
  Рубрика: Экология
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

07:35 27.07.2017
В Сосногорске пакет с личными вещами поднял по тревоге спецслужбы
14:41 26.07.2017
Юг Коми накроют дожди
14:37 26.07.2017
На территории Коми продолжают действовать 18 лесных пожаров


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
Антон. Нуждаюсь в трудоустройстве на дому. Нуждаюсь в имитаторе ходьбы «Имитрон». (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

23 июля

В этот день в 1240 году русские воины под командованием князя Александра Ярославича одержали победу над шведами в Невской битве.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus