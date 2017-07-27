До Воркуты добрался смог от пожаров из близлежащих районов

26 июля в Воркуте в некоторых районах появился запах дыма. Небольшой смог окутал город ближе к вечеру – об этом в социальных сетях сообщили обеспокоенные воркутинцы. Как сообщили в управлении ГО и ЧС, в Воркуте ситуация с природными пожарами спокойная, несмотря на жаркую засушливую погоду, которая стояла весь июль.

Однако лесные пожары бушуют в соседних регионах и районах, откуда, возможно, и пошел дым. Так, на территории Коми зафиксировано 18 пожаров, ближайший из которых в Инте. Режим чрезвычайной ситуации ввело правительство Ханты-Мансийского автономного округа. За минувшие сутки обнаружены очаги в пяти районах на Ямале.

"В Воркуте ситуация спокойная, находится под контролем, – сообщил руководитель администрации города Игорь Гурьев. – Помощь нужна нашим соседям в Инте. Вчера мэрия через СМИ и интернет довела информацию до мужской части населения с предложением принять участие в тушении лесных пожаров в районе Интинского лесничества совместно со специалистами лесопожарного центра".

Напомним, что "Коми лесопожарный центр" приглашает всех желающих мужчин, годных по состоянию здоровья, принять участие в тушении лесных пожаров в районе Интинского лесничества совместно со специалистами лесопожарного центра. Оплата почасовая (200 рублей за 1 час работы) по официальному договору с ГАУ РК "Коми лесопожарный центр". Желающим принять участие записываться по телефонам: (82151) 2-18-66; 2-16-40; 3-97-44.