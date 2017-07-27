В Коми зарегистрировано 16 сельскохозяйственных потребительских кооперативов

О том, что такое сельскохозяйственные потребительские кооперативы и почему их надо создавать, говорили на круглом столе, прошедшем в Республиканской общественной приемной по инициативе Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Коми.

"Тема весьма актуальна. Количество фермеров растет. Но им сложно сбыть свою продукцию. Федеральные сети требуют, чтобы продукция выглядела красиво, была в красивой упаковке. Но фермер такое оборудование позволить себе не может. Министерство тоже не может помочь каждому. Поэтому нужно объединяться", - отметил модератор круглого стола, член Общественного совета при Минсельхозе Коми Сергей Чечёткин.

Он сообщил, что на федеральном уровне на поддержку сельхозпотребкооперативов заложены немалые деньги. Но чтобы на них рассчитывать, нужно эти кооперативы создавать.

"Процесс объединения идет тяжело. Очень сложно убедить людей, что сообща будет легче решать проблемы. Все хотят быть сами себе хозяевами, не желают, как они говорят, друг на друга работать", - добавила первый заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Колбасюк.

Сейчас в Коми создано 16 сельхозпотребкооперативов. Фермеры республики могут рассчитывать на господдержку. Например, бюджет готов оплатить 70% расходов при оформлении земель, компенсировать техническое перевооружение предприятий животноводства и кормопроизводства. Первые три года выплачиваются "подъемные": 300 тысяч рублей для рабочих и 500 тысяч – для дипломированных специалистов.

Шесть сельхозкооперативов получили поддержку на сумму 6,5 миллионов рублей. Только один кооператив в Ижемском районе освоил грант на 1,68 млн. рублей на оборудование по переработке молока. Там закупают молоко с личных подсобных хозяйств, перерабатывают его и готовые продукты продают в районе.

С.Чечеткин напомнил, что первые сельхозкооперативы появились именно в нашей стране. И сейчас этот опыт успешно переняли и используют в Европе.

"Европа нас обошла в реализации нашей же идеи. В Финляндии 90% фермеров объединены в кооперативы. Оставшиеся 10% знаете где? Тоже в кооперативах, только в норвежских", - привел интересный факт модератор круглого стола.

По закону, чтобы создать кооператив, нужно, чтобы объединились как минимум пять физических лиц, к числу которых относятся и крестьянско-фермерские хозяйства, или два юридических лица. Чтобы рассчитывать на грант, в кооперативе должно состоять не менее десяти учредителей.