28 июля "Комиэнерго" ограничит электроснабжение двух районов Коми

27 июля 2017 года, 13:45 | Ижемский, Усть-Цилемский
Фото Комиэнерго

28 июля 2017 года с 4 до 7 утра филиал МРСК Северо-Запада "Комиэнерго" проведет работы на подстанции 110 кВ "Ижма" по подключению новой линии. Для производства работ будет введено плановое ограничения электроснабжения потребителей части Ижемского и всего Усть-Цилемского районов. Электроснабжение районных больниц возьмут на себя дизельгенераторы. Филиал просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам: все работы направлены на повышение надежности и качества электроснабжения.

Сегодня электроснабжение 27 тыс. потребителей Усть-Цилемского и Ижемского районов осуществляется по одной цепи линии 110 кВ, которая в зимний период загружена на 100%. В случае ремонтных и аварийных ситуаций отключение на линии приводило к длительным ограничениям электроснабжения потребителей. Для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей с 2014 года филиал "Комиэнерго" реализует инвестиционный проект "Строительство воздушной линии 110 кВ "Зеленоборск-Ижма". Он включает в себя строительство 110 километров линии и реконструкцию подстанций 110/10 кВ "Лемью" и "Ижма".

Весной 2017 года филиал завершил реализацию линейной части проекта – строительство высоковольтной линии 110 кВ "Зеленобрск-Ижма" на участке от подстанции 110/10 кВ "Лемью" до подстанции 110/10 кВ "Ижма". Утром 28 июля на подстанции "Ижма" будут вестись работы по подключению новой линии к энергооборудованию.

Полностью завершить реализацию инвестиционный проект филиал планирует в 2019 году. С вводом в работу новой линии и реконструкцией энергообъектов появится надежный резерв, и все работы будут проходить без отключения потребителей.

Для реализации крупного инвестиционного проекта 28 июля в двух районах Республики Коми будет планово ограничено электроснабжение.

Районные больницы Комиэнерго запитает от дизельгенераторов.

Комиинформ
  Ключевые слова: комиэнерго
  Рубрика: Экономика
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