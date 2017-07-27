Открытие развивающего центра для детей "Лекотека" запланировано на 1 сентября

27 июля 2017 года, 12:25 | Сыктывкар
Фото администрации Сыктывкара

Открытие развивающего центра для детей "Лекотека" запланировано на 1 сентября.

Инициаторы проекта на средства субсидии, полученной в рамках реализации проекта "Народный бюджет", завершили ремонт помещений, установили охранную систему, закупили необходимое оборудование, сообщает мэрия Сыктывкара.

По словам руководителя проекта Екатерины Зыковой, целевая аудитория центра - дети от нуля до семи лет. В дальнейшем планируется работа и с младшими школьниками. До открытия центра специалисты "Лекотеки" пройдут дополнительно обучение в сфере работы с детьми с индивидуальными особенностями младшего возраста.

Для особых детей предусмотрен индивидуальный подход, который заключается в подготовке ребят к групповой работе. Она начнется с составления индивидуальной программы, затем ребенка будет сопровождать психолог-педагог, при необходимости дефектолог и логопед. По задумке руководителя проекта, после комплексной работы ребенок должен быть полностью подготовлен к школе и интегрирован в процессы взаимодействия со сверстниками.

Проект детского центра "Лекотека" был поддержан жителями города Сыктывкара в рамках проекта "Народный бюджет" в 2016 году. Интегративный детский центр "Лекотека" является социально значимым проектом, направленным на развитие системы дополнительного образования, творческого развития и воспитания детей, повышения качества услуг для семей с детьми, которые имеют проблемы в развитии. Программа работы "Лекотеки" включает в себя творческие занятия, подготовку к школе, иностранные языки по индивидуальному запросу, занятия по комплексному развитию и даже праздники выходного дня.

granty_01.jpg

Комиинформ
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

16:23 26.07.2017
Закон о выделении земли льготникам в Коми требует коррекции
12:46 26.07.2017
К помощи страдающей редкой лор-патологией Кире Наумовой подключились ухтинские предприниматели
12:04 26.07.2017
В Коми семьи с детьми могут воспользоваться республиканскими мерами поддержки для подготовки детей к школе


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
Антон. Нуждаюсь в трудоустройстве на дому. Нуждаюсь в имитаторе ходьбы «Имитрон». (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

23 июля

В этот день в 1240 году русские воины под командованием князя Александра Ярославича одержали победу над шведами в Невской битве.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus