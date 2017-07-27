Открытие развивающего центра для детей "Лекотека" запланировано на 1 сентября.

Инициаторы проекта на средства субсидии, полученной в рамках реализации проекта "Народный бюджет", завершили ремонт помещений, установили охранную систему, закупили необходимое оборудование, сообщает мэрия Сыктывкара.

По словам руководителя проекта Екатерины Зыковой, целевая аудитория центра - дети от нуля до семи лет. В дальнейшем планируется работа и с младшими школьниками. До открытия центра специалисты "Лекотеки" пройдут дополнительно обучение в сфере работы с детьми с индивидуальными особенностями младшего возраста.

Для особых детей предусмотрен индивидуальный подход, который заключается в подготовке ребят к групповой работе. Она начнется с составления индивидуальной программы, затем ребенка будет сопровождать психолог-педагог, при необходимости дефектолог и логопед. По задумке руководителя проекта, после комплексной работы ребенок должен быть полностью подготовлен к школе и интегрирован в процессы взаимодействия со сверстниками.

Проект детского центра "Лекотека" был поддержан жителями города Сыктывкара в рамках проекта "Народный бюджет" в 2016 году. Интегративный детский центр "Лекотека" является социально значимым проектом, направленным на развитие системы дополнительного образования, творческого развития и воспитания детей, повышения качества услуг для семей с детьми, которые имеют проблемы в развитии. Программа работы "Лекотеки" включает в себя творческие занятия, подготовку к школе, иностранные языки по индивидуальному запросу, занятия по комплексному развитию и даже праздники выходного дня.