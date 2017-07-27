Руководство Сбербанка ответит на вопросы клиентов на еженедельном личном приеме

27 июля 2017 года, 13:30 |
Фото Антона Пархачёва

Руководство Сбербанка ответит на вопросы клиентов Банка на еженедельном личном приеме.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, ежедневно в банк обращаются тысячи людей по различным вопросам.

"Консультанты и сервис-менеджеры всегда готовы помочь клиентам и ответить на любые их вопросы. В случае, если сотрудники банка все же не смогли помочь вам или желаемая информация предоставлена не в полном объеме, вы можете записаться на личный прием к руководству банка", - отметили в кредитном учреждении.

Каждый четверг с 17.00 до 18.00 в двух отделениях Сбербанка в Сыктывкаре личный прием граждан ведут:

Заместитель Управляющего Коми отделением Алина Хвищук – по вопросам обслуживания физических лиц

Заместитель Управляющего Коми отделением Алексей Перевощиков – по вопросам обслуживания юридических лиц.

Личный прием проводится по предварительной записи при предъявлении паспорта.

Телефон для записи на личный прием:

Для физических лиц – 8 (212) 286–604;

Для юридических лиц – 8 (212) 205-207.

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Комиинформ
  Ключевые слова: Сбербанк
  Рубрика: Экономика
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