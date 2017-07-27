Руководство Сбербанка ответит на вопросы клиентов на еженедельном личном приеме
Руководство Сбербанка ответит на вопросы клиентов Банка на еженедельном личном приеме.
Как сообщает пресс-служба Сбербанка, ежедневно в банк обращаются тысячи людей по различным вопросам.
"Консультанты и сервис-менеджеры всегда готовы помочь клиентам и ответить на любые их вопросы. В случае, если сотрудники банка все же не смогли помочь вам или желаемая информация предоставлена не в полном объеме, вы можете записаться на личный прием к руководству банка", - отметили в кредитном учреждении.
Каждый четверг с 17.00 до 18.00 в двух отделениях Сбербанка в Сыктывкаре личный прием граждан ведут:
Заместитель Управляющего Коми отделением Алина Хвищук – по вопросам обслуживания физических лиц
Заместитель Управляющего Коми отделением Алексей Перевощиков – по вопросам обслуживания юридических лиц.
Личный прием проводится по предварительной записи при предъявлении паспорта.
Телефон для записи на личный прием:
Для физических лиц – 8 (212) 286–604;
Для юридических лиц – 8 (212) 205-207.
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