Председатели муниципальных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС в Коми получили новые знания

Председатели муниципальных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности получили новые знания

Вчера в с. Важкурья Корткеросского района состоялся учебный сбор с председателями комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности городских округов и муниципальных районов Республики Коми по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения при чрезвычайных ситуациях.

Учебный сбор открыл заместитель председателя Правительства Республики Коми Константин Лазарев. Он сделал акцент на необходимости отработки в рамках сбора наиболее актуальных вопросов обеспечения безопасности населения региона. Этими вопросами на данный момент являются прошедшее не так давно весеннее половодье и лесные пожары. "Безопасное прохождение весеннего половодья и периода лесных пожаров – это та работа, которая касается всех нас и должна проводиться на всех уровнях", – подчеркнул Константин Лазарев.

Общение с муниципалами продолжил председатель Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александр Бурцев. Он отметил, что на данный момент ситуация с лесными пожарами в республике сложная, и назвал основной целью учебного сбора повышение эффективности взаимодействия сил и средств всех уровней при тушении лесных пожаров.

Занятия проводились в развёрнутых на улице пневмокаркасных модулях. Все темы проводимых занятий так или иначе касались обеспечения безопасности населения. Специалисты ГКУ РК "Управление противопожарной службы и гражданской защиты", Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, ГУ МЧС России по Республике Коми, Управления лесного хозяйства Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми, Коми Республиканского отделения ВДПО подняли наиболее важные и сложные вопросы лесопожарного периода, наметили пути их решения.

Обсуждались обеспечение мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов, организация оповещения населения, в том числе создание муниципальной системы оповещения, организация и развитие добровольной пожарной охраны в муниципалитетах, порядок создания и использования материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и другие вопросы.

В ходе учебного сбора состоялось тактико-специальное учение по оказанию помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях на воде. Представители муниципалитетов увидели, что представляет из себя работа спасателя-водолаза. Специалисты ГКУ РК "СПАС-КОМИ" провели поисковые работы по обнаружению утонувшего, продемонстрировав при этом водолазное снаряжение, извлекли макет из реки, рассказали об особенностях реанимации утонувшего человека.

По окончании учебного сбора председатели муниципальных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в полном составе отправились на заседание оперативного штаба по тушению лесных пожаров.