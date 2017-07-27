Юля Сноз из Коми на сборах в Болгарии готовится к этапу Кубка мира по плаванию

27 июля 2017 года, 12:40 |
Фото Юлии Сноз

Юля Сноз из Республики Коми продолжает подготовку к этапу Кубка мира по плаванию, который пройдет со 2 по 3 августа в Москве на базе спортивного комплекса "Олимпийский".

Сейчас спортсменка тренируется на сборах в Болгарии в составе команды Санкт-Петербурга под руководством тренера Валерия Измайлова. Всего в тренировочных мероприятиях задействовано 25 пловцов.

"Сборы только начались. Сейчас у нас проходят объемные тренировки с блоками ПАНО и аэробика. Кроме этого, мы занимаемся в зале: отрабатываем статику, растяжку и кифут – это специальные упражнения для пловцов, направленные на проработку всех групп мышц", - рассказала Юлия Сноз.

На этапе Кубка мира по плаванию Юлия Сноз выступит на дистанциях 50м, 100м, 400м вольным стилем, а также на стометровке баттерфляем.

"Я надеюсь попасть в финал этапа Кубка мира. А в новом сезоне хочу улучшить свои результаты и побороться за медаль на Чемпионате России", - подытожила спортсменка. Фото предоставила Юлия Сноз.

Комиинформ
  Ключевые слова: плавание
  Рубрика: Спорт
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