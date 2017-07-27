Уголовное дело Елены Шабаршиной вернулось в прокуратуру Коми

Уголовное дело в отношении бывшего председателя Избиркома Коми Елены Шабаршиной находится в прокуратуре Коми.

Материалы - на доследовании в рамках 237 статьи УПК. Эту информацию "Комиинформу" подтвердили в региональном надзорном органе.

Прокурору предстоит устранить препятствия рассмотрения дела судом. Согласно постановлению Сыктывкарского горсуда, обвинительное заключение было составлено с нарушением требований, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на его основе.

К рассмотрению дела суд первой инстанции приступил этой зимой. Е.Шабаршину обвиняют в получении взятки за совершение незаконных действий в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ) от фигуранта "дела Гайзера" Алексея Чернова.

Е.Шабаршина находится на свободе под залогом.

На "доработку" дело было отправлено еще в марте этого года.