В Печоре и Усинске обследованы новостройки для переселенцев из аварийного жилья

27 июля 2017 года, 11:45 | Усинск, Печора
Pechoraonline.ru

Многоквартирные дома, возведенные в Печоре и Усинске по программе переселения граждан из аварийного жилья, обследованы на предмет строительных дефектов. Результаты органами местного самоуправления обоих представлены в Сыктывкар, в профильную региональную комиссию.

Напомним, при Службе Коми стройжилтехнадзора функционирует республиканская комиссия по вопросам качества жилых помещений, предоставленных гражданам при реализации адресных программ по переселению из аварийного жилфонда. Как сообщила "Комиинформу" член данной региональной комиссии Дарья Шучалина, возглавляющая центр "ЖКХ Контроль" в Коми, на нынешнем заседании рассмотрены отчеты по итогам комиссионных обследований трех новостроек в двух муниципальных образованиях.

"В Печоре основанием для проведения обследования послужило письмо Фонда содействия реформированию ЖКХ, по линии которого регионы получают основную долю финансирования на реализацию программы. В доме №2 (корпус 1) по ул. Строительная неудовлетворительно была оценена работа системы вентиляции (проектировщик ООО "Первая проектно-строительная компания", застройщик МКУ "Управление капстроительства"). В рамках комиссионного осмотра наличие дефекта подтвердилось, к настоящему времени он устранен", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, на территории этого же муниципалитета, в поселке Луговой, аналогичный дефект был выявлен и устранен в доме №5 по ул. Русанова.

Что касается Усинска, по поручению Фонда комиссионное обследование проведено в доме №20 по ул. Геологоразведчиков (проектировщик ООО "ЗСК Проект", застройщик МБУ "Управление капстроительства", подрядчик ООО "Ростех-безопасность").

"Замечание по отсутствию газа и горячего водоснабжения не подтвердилось. А вот претензия относительно того, что дом холодный, поскольку на стыке СИП панелей не утеплены швы, вследствие чего от них дует в квартиры, соответствует действительности. План-график устранения строительных недоделок разработан. От муниципалитета в комиссию поступило ходатайство о продлении срока их устранения, членами комиссии оно поддержано", - отметила общественница.

В соответствии с "дорожной картой" реализации госпрограммы, регионы обязаны "довести до ума" все новостройки до конца августа (сама программа завершится в стране к первому сентября).

Людмила Наумова
  Ключевые слова: переселение, жилье
  Рубрика: Общество
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