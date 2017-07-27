В День ВМФ в столице Коми пройдут торжественные митинги

В День Военно-морского флота в столице Коми пройдут торжественные митинги. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте администрации Сыктывкара.

Мэрия согласовала проведение праздничных мероприятий, откликнувшись на обращение Коми региональной общественной организации ветеранов Военно-Морского флота.

Митинги согласованы с 9:30 до 11 часов 30 июля возле памятника воинам интернационалистам "Скорбящий воин" и на мемориальном комплексе "Вечная слава".

Охрану общественного порядка на митингах обеспечит УМВД России по Сыктывкару. Контроль за исполнением постановления администрации возложен на заместителя главы администрации Елену Семейкину.

Памятный день Военно-Морского Флота Российской Федерации отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. Установлен Указом президента страны В.Путина от 31 мая 2006 года № 549 "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации".

В День ВМФ России профессиональный праздник отмечают все, кто стоит на страже морских рубежей России, кто связывает годы жизни и службы с обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, а также ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил.





