"ЦИТ" в Коми продолжает работу по отражению кибер-атак, просвещая интернет-пользователей в формате видео-пособий

В рамках работы ГАУ РК "ЦИТ" по предотвращению кибер-атак специалистами управления по безопасности подготовлен и размещен в интернете видео-ролик, который служит наглядным пособием для профилактики распространения вирусов-шифровщиков среди пользователей электронных почтовых ящиков на территории Республики Коми.

"ЦИТ" на постоянной основе проводит комплекс мероприятий для отражения кибер-атак, которые проявляются, в числе прочего, в виде опасных писем, рассылаемых по электронным почтам с вредоносными вирусами-шифровщиками.

Один из форматов, используемых в деятельности по данному направлению центром информационных технологий, - это подготовка и размещение в интернете видео-роликов. Как сообщил руководитель сектора мониторинга управления по безопасности центра информационных технологий Иван Жилин, нынешнее видео-пособие предназначено для сотрудников органов исполнительной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, пользующихся электронными почтовыми ящиками, посредством которых чаще всего происходит распространение кибер-мошенниками вирусов-шифровщиков.

Опасность таких вирусов заключается в том, что в случае их попадания в компьютер возникает угроза заражения и уничтожения всех находящихся там текстовых и иных файлов. Если речь идет о служебных компьютерах органов власти и учреждений, связанных между собой внутрикорпоративными сетями, то возможно заражение и уничтожение всех баз данных не только на компьютере, где открыто письмо с вирусом, но и на остальных.

ГАУ РК "ЦИТ" на регулярной основе проводит просветительскую работу по информированию сотрудников органов власти и госучреждений о новых видах электронных писем с постоянно меняющимися схемами вирусов-шифровщиков, а также – по применению элементарных правил, которые позволяют защитить компьютер и корпоративные сети от возможных проблем.

"В данном видео-ролике наглядно показан один из вариантов, как на электронную почту может поступить письмо с вирусом. Разъясняются признаки, при наличии которых необходимо усомниться в доверии к содержимому и перепроверить поступившую информацию. Как это сделать – в ролике также продемонстрировано", - отметил автор ролика Иван Жилин.

По его словам, несмотря на меняющиеся схемы кибер-мошенников, основные правила пользования электронной почтой остаются неизменны. Во-первых, всегда проверяйте ссылки перед открытием файлов. Во-вторых, не теряйте бдительности при переходе по ссылкам. В-третьих, прежде чем проследовать по предложенному в письме адресу, найдите в поисковике реальные домены сайтов и сравните с теми, на которые вам указано в письме. В-четвертых, помните о том, что на Яндекс-диск, Гугл-диск и Облако@mail.ru солидные организации файлы не выкладывают.

Видео-ролик можно посмотреть и скачать по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=rsrqieItN5s&feature=youtu.be

Начальник отдела технических методов и средств защиты информации управления по безопасности ГАУ РК "ЦИТ" Денис Рычков отметил, что упоминаемый видео-ролик – уже второй по данной тематике. Первый по теме "Вирусы в документах Word, Excel и Powerpoint" размещен по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=adcVu0Gjd_k&feature=youtu.be

"В таком удобном формате, как видео-ролики, центр информационных технологий продолжит работу по просвещению представителей органов власти и подведомственных им учреждений. В

планах – подготовка и размещение видео-пособий и на другие актуальные темы в сфере информационной безопасности", - добавил Денис Рычков.

***ГАУ РК "ЦИТ" (центр информационных технологий) – госучреждение, подведомственное Администрации Главы Республики Коми. Это крупнейшая ИТ-компания на территории республики. Центр наделен правительством Республики Коми функциями регионального оператора безопасности инфраструктуры электронного правительства. Центр отвечает за техническое обеспечение эксплуатации региональных информационных систем, а также за техническую поддержку компьютерных систем органов исполнительной власти региона. В штате центра свыше трехсот высококвалифицированных специалистов по информационным технологиям.