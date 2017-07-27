Ухтинец осужден за разжигание конфликта в местной донарной в духе "лихих 90-х"

27 июля 2017 года, 12:00 | Ухта
Фото Ярославы Пархачёвой

В Ухте за покушение на убийство в ходе массовой драки осужден местный житель. Конфликт в донарной по улице Юбилейной спровоцировал сам ухтинец и его приятели, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По информауии республиканского надзорного органа, Ухтинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (хранение взрывного устройства). Государственное обвинение поддержано прокурором г. Ухты.

Судом установлено, что 8 августа 2016 г. ухтинец и двое его знакомых заехали пообедать в донарную "Стамбул" по ул. Юбилейной. Один из молодых людей стал оказывать знаки внимания супруге одного из работников заведения, на что тот сделал замечание.

Ухтинец и друзья в ответ набросились на работника, избили его, а также угрожали ножом его отцу и обещали, что приедут с автоматом Калашникова и перестреляют их. После этого ухтинец с приятелями съездили за подкреплением из двух человек, вернулись в донарную и устроили там массовую драку, из-за которой оказалось заблокированным движение близлежащей улице.

Активное сопротивление налетчикам оказали двое братьев работника донарной, поэтому ухтинец решил их убить. Открыв пальбу из ружья "Сайга", он ранил в грудь одного брата, а второму причинил проникающее ранение в брюшную полость. Оба ранения квалифицированы как причинившие тяжкий вред здоровью. Один из потерпевших сумел обезоружить ухтинца.

В дальнейшем правоохранительные органы проверили показания работников донарной об угрозах взорвать помещение, высказанные ухтинцем. В его квартире оперативные работники обнаружили боевую гранату и взрыватель к ней.

Уже находясь под стражей, ухтинец напал на сотрудника следственного изолятора № 2. Приговор за это преступление вынесен в отношении него 29 мая 2017 г.

Оценив все обстоятельства произошедшего, суд признал ухтинца виновным в инкриминируемых деяниях и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 10 тыс. рублей. После выхода из исправительного учреждения он на протяжении 1 года будет ограничен в свободе.

Приговор не вступил в законную силу. Расследование по делу осуществлено следственным отделом по г. Ухте СУ СКР по Республике Коми.

Комиинформ
  Ключевые слова: Ухта, тюрьма, суд, прокуратура, полиция, коми
  Рубрика: Право
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