В Коми реки унесли жизни молодого мужчины и ребенка
За прошедшие сутки водоемы Коми унесли жизни двух человек - молодого мужчины и ребенка. Об этом "Комиинформу" сообщили в ГУ МЧС по республике.
Трагедии произошли в Печоре и Усть-Вымском районе региона.
Первый случай активно обсуждают жители Печоры. Как пишут они в городских пабликах, в заливе на пляже во время дождя утонул житель Каджерома.
Мужчине было 34 года. Эту информацию также подтверждают в региональном МЧС.
В этот же день в поселке Мадмас Усть-Вымского района при очевидных обстоятельствах утонул мальчик 2004-го года рождения.
Утонувших и в первом, и во втором случае обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства инцидентов уточняются.
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