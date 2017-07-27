В Коми реки унесли жизни молодого мужчины и ребенка

За прошедшие сутки водоемы Коми унесли жизни двух человек - молодого мужчины и ребенка. Об этом "Комиинформу" сообщили в ГУ МЧС по республике.

Трагедии произошли в Печоре и Усть-Вымском районе региона.

Первый случай активно обсуждают жители Печоры. Как пишут они в городских пабликах, в заливе на пляже во время дождя утонул житель Каджерома.

Мужчине было 34 года. Эту информацию также подтверждают в региональном МЧС.

В этот же день в поселке Мадмас Усть-Вымского района при очевидных обстоятельствах утонул мальчик 2004-го года рождения.

Утонувших и в первом, и во втором случае обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства инцидентов уточняются.