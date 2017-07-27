В сыктывкарском "Строителе" не матерятся

27 июля 2017 года, 10:45 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Главный тренер сыктывкарского хоккейного клуба "Строитель" Павел Франц побывал в редакции "Комиинформа", где было подписано соглашение об информационном партнерстве агентства с командой. Рулевой команды рассказал об обновлении состава, предсезонной подготовке, вспомнил о начале своей блестящей карьеры, а также рассказал, каким образом он настраивает игроков.

П.Франц – один из тех тренеров, которые запрещают игрокам материться.

"В перерывах мои игроки не ругаются. Да и во время игры тоже, хотя иногда словечко вылетает, но это спорт, эмоции. Штрафов за мат нет. Просто объясняю ребятам, что это некрасиво: "Вы же не во дворе пиво пьете. На вас смотрят люди, вы пример показываете. А если на трибунах детишки, а ты матом кроешь?" Я думаю, ребята это понимают", - сказал главный тренер.

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Директор ХК "Строитель" Константин Агафонов подтвердил, что в перерывах П.Франц не ругается, даже старается не повышать голос. Просто доходчиво объясняет, как исправлять ту или иную ошибку.

"У Павла Яковлевича очень хорошие навыки психолога. Он умеет разговаривать с людьми. Есть руководители, которых не слушают. Его слушают", - заметил К.Агафонов.

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Как-то было такое, что в одной неудачно складывающейся игре главный тренер попросил вспомнить фильм про Валерия Харламова "Легенда №17". Сработало, команда переломила ход встречи и выиграла.

"Мы играли с Удмуртией. Вели 5:1 и пропустили три мяча. Оставалось буквально две минуты. Они нас просто задавили. Я говорю "Ребята, возьмите мячик, прижмите его к бортику и прикройте все, чтобы у нас его не отобрали. И они нам не забьют". Они так и сделали. И мы выиграли", - рассказал П.Франц о еще одном случае.

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Сейчас команда готовится к сезону в Суперлиге. В планах участие в товарищеском турнире в Швеции. Затем игры за Кубок России.

Илья Баканов
  Ключевые слова: хоккей, строитель, игроки
  Рубрика: Спорт
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