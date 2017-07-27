В Сыктывдинском районе в дорожной аварии пострадали пять человек в результате столкновения Kia Rio и Mitsubishi Lancer. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона.

26 июля в 16:57 водитель Kia двигался по трассе Чебоксары-Сыктывкар со стороны столицы Коми. На 776-м километре он не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с Mitsubishi, который ехал по главной дороге.

В ДТП пострадал сам водитель Kia 1960-го года рождения, получивший закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Мужчину госпитализировали. В момент аварии был пристегнут ремнем безопасности, уточнили в ГИБДД.

В ДТП пострадали еще четыре человека. Водитель Mitsubishi 1955-го года рождения получил аналогичные травмы.

Пассажир Kia 1959-го года получил ушибы. Пассажир Kia 1982-го года - закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Пассажир этого же авто - двухлетняя девочка - черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Непосредственно после аварии пострадавшие госпитализированы не были.

Водитель Kia за рулем с 1991-го года.