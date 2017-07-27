Ночью в Усинске загорелся автомобиль SsangYong

Ночью в Усинске загорелся автомобиль. Инцидент зафиксирован в 23:51 26 июля.

Как сообщили "Комиинформу" в МЧС по региону, через три минуты на место прибыли пожарные подразделения.

На улице Комсомольская горел SsangYong.

В тушении принимали участие одна единица техники и три человека личного состава пожарной охраны.

Пожар удалось ликвидировать в 23:59 на площади один квадратный метр. Огонь уничтожил кузов авто.

В МЧС также уточнили, что в инциденте никто не погиб и не пострадал. Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем.

Виновное лицо устанавливается.