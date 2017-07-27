Ночью в Усинске загорелся автомобиль SsangYong
27 июля 2017 года, 9:30 | Усинск
Ночью в Усинске загорелся автомобиль. Инцидент зафиксирован в 23:51 26 июля.
Как сообщили "Комиинформу" в МЧС по региону, через три минуты на место прибыли пожарные подразделения.
На улице Комсомольская горел SsangYong.
В тушении принимали участие одна единица техники и три человека личного состава пожарной охраны.
Пожар удалось ликвидировать в 23:59 на площади один квадратный метр. Огонь уничтожил кузов авто.
В МЧС также уточнили, что в инциденте никто не погиб и не пострадал. Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем.
Виновное лицо устанавливается.
Ярослава Пархачёва
Рубрика: Происшествия
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