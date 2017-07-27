В Сосногорске пакет с личными вещами поднял по тревоге спецслужбы

Вчера вечером в Сосногорске подозрительный пакет насторожил прохожих и поднял по тревоге спецслужбы города.

Как сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС, в 21:40 26 июля на пульт дежурного поступила информация о том, что на улице Зои Космодемьянской возле фонтана лежит бесхозный пакет.

Соответствующие спецслужбы среагировали немедленно и выехали на место.

Однако еще в дороге им поступила информация, что выезд следует отменить. Жители города сами проверили содержимое пакета. Им оказались кем-то забытые личные вещи.