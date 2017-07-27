Более полусотни интинцев присоединились к благотворительной акции "Я отдаю".

По информации администрации муниципалитета акция стала традиционной и проходит в городе шестой раз. В этом году мероприятие приурочено к объявленному главой Коми Году добрых дел.

Акция предусматривает сбор детских вещей и игрушек, а проводит ее отделение социальной помощи семье и детям интинского Центра по оказанию государственных услуг в сфере социальной защиты населения.

"Акция началась в мае и будет продолжаться до октября,- рассказывает и.о. заведующего отделением Вероника Чумакова. - Интинцы очень позитивно отзываются об акции, активно оказывают помощь социально незащищенным категориям жителей. В этом году уже более 50 человек принесли нам детские, игрушки, книги, средства гигиены и принадлежности".

С начала года участники акции помогли нуждающимся. Свыше 20 многодетных или оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах семей и в городе, и в сельских поселениях смогли получить в Центре необходимые вещи.

По словам организаторов акции, сейчас, накануне нового учебного года особенно востребованы школьные принадлежности – портфели и ранцы, тетради и ручки, альбомы, краски, карандаши, пластилин и даже школьная форма.

Стать участником акции "Я отдаю…" может стать любой желающий. Принимаются как новые вещи, так и бывшие в употреблении, но сохранившиеся в хорошем состоянии. Интинцев ждут по адресу улица Куратова, 66, кабинет 102, контактный телефон 3-10-74.