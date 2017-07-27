Более полусотни интинцев присоединились к благотворительной акции "Я отдаю"

27 июля 2017 года, 8:12 | Инта
Фото Администрации Инты

Более полусотни интинцев присоединились к благотворительной акции "Я отдаю".

По информации администрации муниципалитета акция стала традиционной и проходит в городе шестой раз. В этом году мероприятие приурочено к объявленному главой Коми Году добрых дел.

Акция предусматривает сбор детских вещей и игрушек, а проводит ее отделение социальной помощи семье и детям интинского Центра по оказанию государственных услуг в сфере социальной защиты населения.

2.JPG

5.JPG

"Акция началась в мае и будет продолжаться до октября,- рассказывает и.о. заведующего отделением Вероника Чумакова. - Интинцы очень позитивно отзываются об акции, активно оказывают помощь социально незащищенным категориям жителей. В этом году уже более 50 человек принесли нам детские, игрушки, книги, средства гигиены и принадлежности".

С начала года участники акции помогли нуждающимся. Свыше 20 многодетных или оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах семей и в городе, и в сельских поселениях смогли получить в Центре необходимые вещи.

3.JPG

4.JPG

По словам организаторов акции, сейчас, накануне нового учебного года особенно востребованы школьные принадлежности – портфели и ранцы, тетради и ручки, альбомы, краски, карандаши, пластилин и даже школьная форма.

Стать участником акции "Я отдаю…" может стать любой желающий. Принимаются как новые вещи, так и бывшие в употреблении, но сохранившиеся в хорошем состоянии. Интинцев ждут по адресу улица Куратова, 66, кабинет 102, контактный телефон 3-10-74.

8.JPG

Наталья Петрова
  Ключевые слова: семья, помощь, Инта, дети, Год добрых дел
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

16:26 26.07.2017
Сотрудники регионального Минфина организуют сбор книг для детей и взрослых
12:09 26.07.2017
Сотрудники центра соцобслуживания Сыктывкара помогли пожилым подопечным отметить православный праздник
11:17 26.07.2017
Центр соцзащиты Койгородского района помогает подготовить детей к школе


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
Антон. Нуждаюсь в трудоустройстве на дому. Нуждаюсь в имитаторе ходьбы «Имитрон». (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus