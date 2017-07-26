Минимущество Коми вмешается в спор двух хозяйствующих субъектов

Министр Республики Коми имущественных и земельных отношений Александр Сажин доложил главе региона Сергею Гапликову о ситуации, связанной с оплатой расходов за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома № 98 по улице Интернациональная.

Напомним, ранее на эту ситуацию в своем блоге обратил внимание Сергей Гапликов, комментируя обращение, оставленное одним из пользователей к его интервью. "К интервью это обращение не имеет никакого отношения: скорее это спор хозяйствующих субъектов. Но если учесть, что разместили вы свое письмо аж на трех ресурсах, видимо очень хотите решить вопрос. Не обещаю, что решим, как вы хотите, но обещаю – по закону. Приглашу министра Сажина, разберемся", - написал тогда глава региона.

Александр Сажин проинформировал, что Республика Коми является собственником нежилых помещений общей площадью 2024 квадратных метра в доме № 98 по улице Интернациональная. В 2003 году помещения были переданы Торгово-промышленной палате (ТПП) Республики Коми по договору безвозмездного пользования для оказания услуг деловому сообществу и создания на их базе Республиканского центра международной торговли.

По договору палата обязана нести расходы по содержанию и ремонту общего имущества дома, однако этого не делает. По мнению ТПП Республики Коми, размер тарифа завышен, при этом ТСЖ "Интернациональная-98" фактически не оказывает услуг по содержанию и ремонту общего имущества, расположенного в помещениях, находящихся в собственности республики.

В мае этого года Минимущество Республики Коми провело у себя встречу с представителями ТСЖ "Интернациональная-98" и ТПП Коми. Стороны предварительно договорились создать межведомственную комиссию для определения состава общего имущества дома и исходя из принятых решений урегулировать вопросы по оплате. Однако ТСЖ впоследствии отказалось от участия в комиссии, и к настоящему времени эта работа не проведена.

Александр Сажин пояснил, что следующим шагом к устранению разногласий станет обсуждение спорной ситуации на площадке Общественной палаты Республики Коми. Встреча с участием всех заинтересованных сторон пройдет в начале августа.