В этом году мединститут Коми примет 120 будущих врачей

Сегодня 26 июля – последний день приема заявлений на обучение в медицинском институте за счет средств федерального бюджета.

Как сообщает Минздрав Коми, в этом году выделено 50 бюджетных мест для будущих студентов-медиков. 25 из них займут студенты, направленные на целевое обучение по договорам с Министерством здравоохранения Республики Коми и медицинскими организациями республики. В настоящее время по этим местам рассматривается 36 заявлений.

Еще пять мест будет выделено поступающим детям-сиротам. Основной конкурс будет идти за обучение на оставшихся 20 бюджетных местах. На сегодня приятно 178 заявлений, таким образом, конкурс составляет 9 человек на место.

Всего в этом году предполагается принять на обучение 120 студентов мединститута. Часть мест займут "целевики", которые будут обучаться по контрактам, заключенным между СГУ им. П.Сорокина с медицинскими организациями республики, еще часть студентов будут проходить обучение на контрактной основе по частным договорам.

В настоящее время в медицинском институте обучается 330 студентов. В качестве меры социальной поддержки студентам-контрактникам, обучающимся по договорам с медицинскими организациями республики, устанавливаются именные стипендии в размере 2687,70 рублей.