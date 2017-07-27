Выживший после ножевых ранений прилузец поблагодарил своих спасителей

Житель села Объячево посетил сотрудников вневедомственной охраны УВО войск Национальной гвардии по Прилузскому району и поблагодарил их за то, что они спасли ему жизнь.

О подробностях произошедшего "Комиинформу" рассказал начальник вневедомственной охраны УВО ВНГ по Прилузскому району Эдуард Киндсфатер. Около четырех часов утра раздался тревожный вызов. Житель Объячево воспользовался услугой "Мобильный телохранитель" - сигналом тревоги на сотовом телефоне. В ту ночь он поссорился с сожительницей, она угрожала ему убийством и, в конце концов, взяла нож и порезала ему шею.

Истекающий кровью мужчина сумел сориентироваться и нашел на телефоне нужную кнопку вызова вневедомственной охраны. Сигнал поступил на пульт, и на место незамедлительно выехала группа задержания - старший полицейский, сержант Дмитрий Самсонов и полицейский-водитель, старший сержант Владимир Круковский.

"Группа приехала, в квартиру к нему зашли. Он лежит на полу, сплошные кровоподтеки, рядом окровавленный нож. Рядом спит сожительница, ни на что не реагирует. Они сразу вызвали скорую помощь, его госпитализировали, - сообщил Э.Киндсфатер.

На сожительницу завели уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Что касается отличившихся бойцов Нацгвардии, в их отношении направят ходатайство в Управление вневедомственной охраны о поощрении.