Результаты экзаменов, полученных студентами УГТУ за взятки, могут признать недействительными

Прокуратура Ухты провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в деятельности Ухтинского государственного технического университета (УГТУ), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проведению проверки предшествовало вынесение 28 декабря 2016 года Ухтинским городским судом приговора в отношении работника университета. Преподаватель химии была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст.171.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Судом установлено, что старший преподаватель кафедры химии факультета информационных технологий УГТУ в марте 2016 г. за успешную сдачу экзамена по дисциплине "химия" без его фактического приема получила от студентов 260 тыс. рублей, перечисленных на банковскую карту ее мужа. В зачетных книжках студентов и экзаменационных ведомостях появились записи о сдаче экзамена, а супруг преподавателя сумел расплатиться по кредиту. По приговору суда педагогу назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и штрафом в размере 30 тыс. рублей, а также дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 5 млн рублей.

В силу закона дача взятки является сделкой, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности. Такая сделка ничтожна и влечет последствия, установленные нормами гражданского права. В этой связи прокурор г. Ухты направил в суд исковые заявления о признании недействительными результатов экзаменов, выставленных за взятку. Один такой иск уже рассмотрен, на рассмотрении суда еще свыше 30.

Также по требованию прокуратуры в апреле текущего года преподаватель уволена из вуза. Статья 331 Трудового кодекса РФ устанавливает запрет на осуществление педагогической деятельности лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного тяжкие и особо тяжкие преступления. Несмотря на данное обстоятельство, после вступления приговора в законную силу вуз трудовой договор с педагогом не расторгнул. Это было сделано лишь после внесения прокуратурой представления об устранении нарушений закона.