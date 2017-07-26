Работы по внедрению Федерального реестра инвалидов в Коми будут завершены к концу года

Реализацию мероприятий по созданию Федерального реестра инвалидов (ФРИ) обсудили участники заседания Совета по делам инвалидов при главе Республики Коми под председательством заместителя председателя Правительства Республики Коми - министра образования, науки и молодежной политики Натальи Михальченковой.

Необходимость создания реестра обусловлена тем, что ранее информация об инвалидах (образование, трудоустройство, пенсионное обеспечение) находилась в ведении различных ведомств и была недоступна в оперативном и актуальном режиме. Это осложняло процесс планирования реабилитационных мероприятий и оценки их эффективности и не позволяло инвалидам получать полную информацию об имеющихся у них правах и возможностях.

Работа над проектом началась в 2016 году. Координатором проекта является Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором – Пенсионный фонд Российской Федерации.

В реестр в онлайн-режиме передаются сведения об установлении инвалидности и сведения из индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов (ИПРА). Сейчас в федеральной системе содержится 846 тысяч ИПРА, почти 8 тысяч программ реабилитации пострадавших в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

Одним из удобных инструментов системы станет Личный кабинет инвалида. Сейчас такие кабинеты уже технически оформлены, но пока не предоставляют всей необходимой информации. Планируется, что уже к концу года гражданин через личный кабинет сможет получать информацию об инвалидности (группа, причина, срок очередного освидетельствования и т.п.), о положенных и предоставленных услугах и выплатах, мероприятиях, предусмотренных в ИПРА, и др.

Как было озвучено участниками заседания, одной из проблем продолжает оставаться частичное сохранение бумажного документооборота: не у всех ведомств есть возможность полностью перейти на электронный обмен данными. Наталья Михальченкова поручила региональному министерству экономики обеспечить подписание соглашений между федеральными и региональными органами исполнительной власти о межведомственном взаимодействии, что позволит решить эту проблему.

В настоящее время ведется работа по подключению к системе всех ведомств – как поставщиков, так и пользователей информации ФРИ; актуализируются сведения из Фонда социального страхования, Федеральной службы по труду и занятости, Министерства образования и науки.

Планируется, что в течение 2017 года будет расширена нормативно-правовая база, что позволит оказывать инвалидам государственные и муниципальные услуги на основании сведений из ФРИ без запроса у других ведомств, самим же инвалидам не придется представлять дублирующие документы и сведения. При этом вся информация в ФРИ будет юридически значимой.

Органам исполнительной власти необходимо до конца года подключиться к системе и наполнить ее соответствующими сведениями. Вся информация, касающаяся инвалидов, через отраслевые информационные системы профильных ведомств будет попадать в ГИС ФРИ и там аккумулироваться.

Напомним, сегодня в республике, по данным регионального отделения ПФР, зарегистрировано 67 302 инвалида, включая 3 289 детей-инвалидов.