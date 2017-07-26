В "Чайке" сотрудники МЧС России по Коми провели праздник безопасности

26 июля 2017 года, 16:00 | Сыктывдинский
Фото ГУ МЧС по РК

Сегодня в детском оздоровительном лагере "Чайка", расположенном в деревне Малая Слуда Сыктывдинского района, состоялся праздник безопасности. К детям в гости приехали пожарные, спасатели, сотрудники надзорной деятельности, Коми республиканского Всероссийского добровольного пожарного общества, а также инспекторы ГИМС.

Главная задача акции – не только рассказать детям о правилах поведения в экстремальной ситуации, но и в ходе практических занятий закрепить полученные знания.

Началось мероприятие с торжественного построения, на котором сотрудники МЧС рассказали детям, что 2017 год в системе МЧС России объявлен Годом гражданской обороны. Также, в этом году инспекторы надзорной деятельности отпраздновали 90-летие государственного пожарного надзора. В связи с этим, сотрудники МЧС проводят в детских оздоровительных лагерях профилактические акции "День безопасности".

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После приветственных слов гостей и организаторов мероприятия и переклички отрядов лагеря детям было предложено пройти четыре интерактивные площадки. Инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Коми научили детей, как правильно использовать спасательный жилет и спасательный "конец Александрова". Каждый желающий смог попробовать спасти "пострадавшего" при помощи одного из спасательных средств.

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Инспекторы ГИМС в лагерь прибыли с настоящим спасательным катером. Мальчики быстро облюбовали место у штурвала плавательного средства. На другой площадке развернулись представители ВДПО, которые рассказали о видах огнетушителей и провели урок по применению первичных средств пожаротушения.

Огнеборцы 112 пожарно-спасательной части республиканской противопожарной службы рассказали детям о пожарной технике. Ребята примерили боевую одежду огнеборцев и управляли настоящим брандспойтом, регулируя напор воды.

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Спасатели Сыктывкарского поисково-спасательного отряда СЗРПСО МЧС России продемонстрировали детям современные инструменты и оборудование, которыми они пользуются при ликвидации последствий различного рода ЧС. Ребятам объяснили предназначение каждого инструмента, используемого в спасательном деле. Особенно детям полюбился пес-лабрадор, который входит в кинологический расчет поисково-спасательного отряда.

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Затем для ребят было проведено показательное занятие по эвакуации детей и персонала одного из корпусов лагеря в случае возникновения пожара. По сценарию в корпусе № 8 произошел пожар, сработала пожарная сигнализация. Мгновенно из здания стали выходить дети, воспитатель оперативно подсчитала количество эвакуированных, сверила их со списком, находящихся в корпусе детей. Через считанные минуты к месту условного возгорания прибыли огнеборцы. Воспитатель сообщила пожарным, что эвакуировались все дети, кроме одного мальчика. Согласно легенде, мальчик, испугавшись плотного дыма, спрятался в шкафу. Пожарные с включенными дыхательными аппаратами провели разведку помещений, быстро нашли ребенка и вывели его на свежий воздух и передали медикам. После чего, пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

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В заключение "Дня безопасности" огнеборцы устроили для детей "пожарный фонтан". В жаркий день никто из детей не упустил возможности охладиться под прохладной водой.

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Комиинформ
  Рубрика: Общество
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